Κρήτη: Τραγωδία στον ΒΟΑΚ - ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε 56χρονο
clock 09:18 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Πετρέ Ρεθύμνου, όπου ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ, σε ένα ιδιαίτερα σκοτεινό σημείο του ΒΟΑΚ, όπου – σύμφωνα με τις πληροφορίες – δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός. Το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 23χρονος, κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ρέθυμνο προς Χανιά, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε τον 56χρονο άνδρα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον 23χρονο οδηγό έγινε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα οδήγησης και κυκλοφορίας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το δυστύχημα, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες ορατότητας που επικρατούσαν στο σημείο, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη φωτισμού.

