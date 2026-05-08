Κρήτη: Ατύχημα η πτώση του 29χρονου - Πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση της πτώσης του 29χρονου από κτίριο 4ου ορόφου στο Ρέθυμνο, ένα περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο 29χρονος ήταν ένοικος σε διπλανό σπίτι όπου σημειώθηκε η πτώση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών αλλά και όπως είπε η κοπέλα του στους αστυνομικούς, φέρεται να είχε προηγηθεί μία κατάσταση από την οποία ο 29χρονος απέκτησε υψηλά επίπεδα υπερδιέγερσης με αποτέλεσμα να βγει εκτός του διαμερίσματος, να αρχίσει να πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι ώσπου τα κάγκελα ενός μπαλκονιού υποχώρησαν και τελικά να βρεθεί από τον 5ο όροφο στον τέταρτο και να τραυματιστεί.

Η πτώση είχε ως συνέπεια να υποστεί πολλαπλά τραύματα και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό, η ζωή του δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ατυχήματος.

Πάντως, αρχικά αυτό που θεώρησαν οι γείτονες ήταν ότι πρόκειται για διαρρήκτη καθώς τον έβλεπαν να πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.

