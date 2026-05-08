Ηλεκτρικά πατίνια: Έρχεται απαγόρευση για τους ανήλικους

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων.



Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Η ρύθμιση εξετάζεται μετά τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς ολοένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς χρήστες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς γνώση των κανόνων κυκλοφορίας.



Η κυβέρνηση φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.



Παράλληλα, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα.



Τη σχετική ρύθμιση προανήγγειλε κατά έναν τρόπο πριν από δύο ημέρες ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ενώ επισπεύδων είναι το υπουργείο Μεταφορών δια του αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη.



Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Πρώτο Θέμα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ στόχος είναι να ψηφιστεί αμέσως μετά.



Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.



Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για την δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο που τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι