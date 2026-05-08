Χανιά: Πλώρη για νέο ρεκόρ βάζει η κρουαζιέρα, με άνοδο 59% στις αφίξεις στο τετράμηνο

Σε ρυθμούς ρεκόρ κινείται η κρουαζιέρα στα Χανιά, με το λιμάνι της Σούδας να καταγράφει σημαντική άνοδο τόσο στις αφίξεις πλοίων όσο και στην επιβατική κίνηση κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026. Η θετική αυτή πορεία έρχεται παρά τους αρχικούς προβληματισμούς που είχαν εκφραστεί διεθνώς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.



Η εικόνα που διαμορφώνεται επιβεβαιώνει τη δυναμική του προορισμού Χανιά στον χάρτη της ανατολικής Μεσογείου.

Οι εταιρείες κρουαζιέρας ενισχύουν την παρουσία τους, διατηρώντας υψηλό τον αριθμό προσεγγίσεων και επιβεβαιώνοντας τη θέση της Σούδας ως βασικού λιμανιού της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ στο ενετικό λιμάνι Χανίων πραγματοποιήθηκε μία άφιξη με 128 επιβάτες. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν σημειωθεί 17 αφίξεις με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία στο ενετικό λιμάνι.



Η συνολική επιβατική κίνηση στα δύο λιμάνια αυξήθηκε από 32.330 επιβάτες το πρώτο τετράμηνο του 2025 σε 36.704 επιβάτες το 2026, καταγράφοντας άνοδο 13,5%. Παράλληλα, ο αριθμός αφίξεων πλοίων αυξήθηκε από 17 το 2025 σε 27 το 2026, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 58,8%.

Τριπλή άφιξη στη Σούδα

Η σημερινή εικόνα στο λιμάνι της Σούδας αποτυπώνει τη δυναμική που αναπτύσσεται στην περιοχή, καθώς πραγματοποιείται τριπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων με συνολικά 5.762 επιβάτες και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, κατέπλευσαν το "Star Legend" με 274 επιβάτες, το "Marella Discovery" με 1.774 επιβάτες, καθώς και το "Enchanted Princess", μήκους 330 μέτρων, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη του άφιξη στη Σούδα μεταφέροντας 3.714 επιβάτες.

Η μέχρι τώρα πορεία της κρουαζιέρας στα Χανιά δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά, με τη Σούδα να ενισχύει σταθερά τη θέση της ως έναν από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για την δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου

Κρήτη: Βουβός πόνος και αναπάντητα "γιατί" στο τελευταίο αντίο στον Νικήτα (εικόνες)

Ηράκλειο: Δύσκολες ώρες για τον 40χρονο μετά το ατύχημα με το πατίνι