Χρυσοχοϊδης για Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Ο 54χρονος έπρεπε να κρατηθεί όταν είδαν ότι μπορεί να κάνει κακό

«Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κρατηθεί όταν είχαν διαπιστωθεί μία-δύο φορές ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τοποθετούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου από 54χρονο που τον πυροβόλησε εν ψυχρώ, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι υπήρχαν επανειλημμένες καταγγελίες για τη συμπεριφορά του δράστη, σημειώνοντας πως «υπήρχαν μία, δύο, τρεις αναφορές ότι επιχείρησε να κάνει κακό στο παιδί». Όπως εξήγησε, η αστυνομία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες και απέστειλε σχετικές αναφορές στον εισαγγελέα, ο οποίος και αποφάσισε τα μέτρα που έκρινε κατάλληλα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η αστυνομία δεν μπορεί να συλλαμβάνει χωρίς εισαγγελική εντολή».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο θεσμικής δυσλειτουργίας μεταξύ αστυνομίας και δικαστικών αρχών, ο κ. Χρυσοχοΐδης απέρριψε την ύπαρξη «δυσαρμονίας», εξηγώντας ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν βάσει του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όπως είπε, οι αστυνομικοί κατέγραψαν τα γεγονότα και τα διαβίβασαν αρμοδίως, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν εισαγγελικών αποφάσεων και με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τον Δεκέμβριο του 2024 ο 21χρονος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος τον είχε ξυλοκοπήσει έξω από το σπίτι του και είχε πυροβολήσει προς το μέρος του. Ακολούθησε σύλληψη, έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου και η επιβολή περιοριστικών όρων, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης των παθόντων σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Παράλληλα, είχαν γίνει και εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και ιατροδικαστική διερεύνηση, ενώ αφαιρέθηκε και κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Τον Μάρτιο του 2026, νέα μήνυση για παραβίαση των περιοριστικών όρων οδήγησε σε σύλληψη του 54χρονου, ο οποίος ωστόσο αφέθηκε εκ νέου ελεύθερος με προφορική εισαγγελική εντολή, με τη δικογραφία να διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές.

