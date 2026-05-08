Κρήτη: Θρήνος για τον πατέρα δύο παιδιών που "έσβησε" στην άσφαλτο

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου ο τραγικός θάνατος του 56χρονου που έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πετρέ. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν πως ένας άνθρωπος που μέχρι λίγες ώρες πριν βρισκόταν ανάμεσά τους, έφυγε τόσο ξαφνικά και βίαια στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, περίπου στις 11, σε σημείο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης όπου επικρατεί πλήρες σκοτάδι, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – δεν υπάρχει φωτισμός. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, ο 56χρονος παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος και κινούνταν στο ίδιο ρεύμα με τον 56χρονο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 56χρονος, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Στον νεαρό οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Το νέο αυτό δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των παρασύρσεων πεζών που καταγράφονται στην Κρήτη, πολλές από τις οποίες αποδεικνύονται θανατηφόρες.

