Πιερρακάκης: Ενίσχυση 300 ευρώ και για χήρες άνω των 60 ετών – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η νέα δέσμη οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης, καθώς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα.

Το πακέτο στήριξης, συνοδευόμενο από συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ανακούφιση των ευάλωτων ομάδων από τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Διεύρυνση δικαιούχων για το επίδομα των 300 ευρώ

Κεντρικό σημείο των εξαγγελιών, αποτελεί η διεύρυνση των κριτηρίων για την ετήσια ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Η παροχή των 300 ευρώ (αυξημένη από τα 250 ευρώ που ίσχυε παλαιότερα) θα χορηγείται πλέον και σε χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί το μοναδικό τους εισόδημα.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για «αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας» για γυναίκες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο που αναμένεται να αναρτηθεί στο OpenGov.gr περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις:

Εισοδηματική στήριξη:

Εκτός από τους συνταξιούχους, προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ιδιωτικό χρέος: Εισάγονται ρυθμίσεις οφειλών σε έως 72 δόσεις για παλαιά χρέη και διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη από 5.000 ευρώ.

Στεγαστική πολιτική και Airbnb:

Περιλαμβάνονται μέτρα για τα ενοίκια και την απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τα κεφάλαια για τις παραπάνω δράσεις προέρχονται από το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο, σύμφωνα με τον Υπουργό, δεν είναι συγκυριακό αλλά αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία.

