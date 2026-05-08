Διαχείριση μπαζών : Μια αναγκαία λύση για καθαρότερες πόλεις και πιο υπεύθυνα έργα

Η καθαριότητα στις πόλεις και στους οικισμούς δεν είναι μόνο υπόθεση των Δήμων. Είναι και ζήτημα καθημερινής ευθύνης για κατοίκους, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και τεχνικά συνεργεία, ειδικά όταν πρόκειται για μπάζα από ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις και οικοδομικές εργασίες.

Η εικόνα μιας πόλης δεν διαμορφώνεται μόνο από τα μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και από τις μικρές καθημερινές επιλογές. Ένα εργοτάξιο που λειτουργεί, μια ανακαίνιση που δεν αφήνει μπάζα στο πεζοδρόμιο, ένας επαγγελματίας που φροντίζει για την ορθή αποκομιδή των υλικών του, συμβάλλουν όλοι σε ένα πιο καθαρό και περιβάλλον.

Ακόμη και μια φαινομενική μικρή εργασία, όπως η ανακαίνιση ενός μπάνιου ή η αποξήλωση παλιών πλακιδίων, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό όγκο υλικών. Σε μεγαλύτερα έργα, όπως ανακαινίσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εκσκαφές ή κατεδαφίσεις, η ανάγκη για σωστή αποκομιδή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Τα μπάζα δεν είναι κοινά οικιακά απορρίμματα. Χρειάζονται ξεχωριστή διαχείριση, καθώς συχνά περιλαμβάνουν υλικά όπως τσιμέντο, τούβλα, χώματα, σοβάδες, πλακάκια, ξύλα ή μέταλλα. Όταν αυτά εγκαταλείπονται σε πεζοδρόμια, δρόμους ή δίπλα σε κάδους, προκαλούν πολλαπλά προβλήματα..

Η διαδικασία της ανακύκλωσής τους ξεκινά από το σημείο όπου παράγονται τα υλικά. Με την τοποθέτηση ειδικού κάδου στον χώρο του έργου, τα μπάζα συγκεντρώνονται χωρίς να σκορπίζονται στον δρόμο ή σε κοινόχρηστους χώρους. Όταν οι κάδοι μπαζών γεμίσουν ή ολοκληρωθεί η εργασία, τα υλικά μεταφέρονται σε κατάλληλη εγκατάσταση. Τα μπάζα ανήκουν συχνά στην κατηγορία των ΑΕΚΚ, δηλαδή των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η ορθή διαχείρισή τους είναι σημαντική τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για πρακτικούς λόγους. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε επαγγελματικά ή τεχνικά έργα, γίνεται τεκμηρίωση ότι τα υλικά παραλήφθηκαν και οδηγήθηκαν στη σωστή διαδικασία.

Η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων παραλαβής αποβλήτων ΑΕΚΚ προσφέρει ασφάλεια σε επαγγελματίες, εργολάβους και ιδιοκτήτες έργων, καθώς αποδεικνύει ότι τα μπάζα δεν απορρίφθηκαν ανεξέλεγκτα, αλλά διαχειρίστηκαν με οργανωμένο τρόπο.