ΟΦΗ: Η Ακαδημία στην Αθήνα γίνεται elite - Πουρσανίδης: ''Στρατηγική απόφαση η ανάπτυξη της''

Ο ΟΦΗ συνεχίζοντας την ανάπτυξη των Ακαδημιών του, κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην Αθήνα με την δημιουργία των τεσσάρων elite τμημάτων στην Ακαδημία της Αθήνας.

Στην συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο, το παρών έδωσαν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, ο Διευθυντής της Elite Ακαδημίας, Στελιος Βενετιδης, ο Συντονιστής της Elite Ακαδημίας και του δικτύου Μανώλης Συκιωτάκης, ο σκάουτερ της Elite Ακαδημιας και προπονητης Γιώργος Μπαστάκης και ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας στην Αθήνα Τάσος Λαζάρου και παρουσιάστηκαν οι στόχοι και ο σχεδιασμός των ακαδημιών του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα έγινε εκτενής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν πλέον τα τέσσερα elite τμήματα στην Αθήνα (Κ11 – Κ14), που θα αποτελούν ένα ακόμα δυνατό κομμάτι της Elite Aκαδημίας που εδρεύει στο “Βαρδινογιάννειου”.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν:

Ηλίας Πουρσανίδης (Αντιπρόεδρος ΟΦΗ): “Αν κάπου νιώθω άνετα και όμορφα είναι όταν έχει να κάνει με την ακαδημία μας. Από την πρώτη στιγμή, πριν από 8 χρόνια, υπό την ηγεσία του κ. Μπούση, ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια και πάντα αναφέρεται για την σημαντικότητα και πόσο σπουδαίο είναι για τον σύλλογο αλλά και πόσο στηριζόμαστε στην ακαδημία μας. Θέλουμε τα επόμενα χρόνια, να προέρχεται από την ακαδημία μας ένα μεγάλο ποσοστό της πρώτης ομάδας. Το είδαμε φέτος πόσο σημαντική βοήθεια πήραμε, στο κύπελλο και στον τελικό, από παιδιά της ακαδημίας μας. Η δημιουργία των τμημάτων επιπέδου elite είναι μια εξέλιξη και θα συμβεί αυτό και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Για εμάς είναι στρατηγική απόφαση και ενώ άλλες ομάδες αγόρασαν παίκτες για να τους χρησιμοποιήσουν στο κύπελλο, εμείς ήμασταν έτοιμοι και τους είχαμε βασικούς και στην ενδεκάδα, άρα αυτό σημαίνει πως όλοι οι συνεργάτες έχουν κάνει μια σοβαρή δουλειά. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να δουλεύετε με νέα παιδιά γιατί πλάθετε χαρακτήρες και ευχαριστούμε και τις οικογένειες τους για την εμπιστοσύνη. Και η συμπεριφορά και η εκπαίδευση που παίρνουν από εμάς θεωρώ πως βρίσκεται στα επίπεδα ενός μεγάλου club όπως είμαστε και εμείς.

Εννοείται πως υπάρχει στόχος για να ανοίξει ακόμα περισσότερο η ομπρέλα του ΟΦΗ όμως θα γίνει σωστά και οργανωμένα γιατί δεν θέλουμε να γίνει με λάθος δρόμο. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αξίες που θέλουμε να συνεργαζόμαστε όπως ισχύει με τον κ. Λαζάρου”.

Θα περιμένουμε τις αξιολογήσεις, δεν σημαίνει πως θα γίνονται κάθε χρόνο επαγγελματίες και δεν γίνονται απλά για να γίνουν.

Έχει βγει η άδεια για το κτίριο στο Βαρδινογιάννειο και προχθες, μετά τον τελικό που υπήρχε μια συνάντηση και ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει. Θέλουμε άμεσα πριν το τέλος του 2026 να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.

Στελιος Βενετιδης (Διευθυντής της Elite Ακαδημίας): “Νιώθουμε αυτές τις ημέρες μια ικανοποίηση όταν ακούμε δια στόματος των κ.κ. Μπούση, Πουρσανίδη όταν σε αυτήν την περίοδο θέτουν ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της ακαδημίας και μας δημιουργεί παράλληλα μια ευθύνη για τις προσδοκίες που αυξάνονται. Ακόμα νιώθουμε περηφάνια για τον Θεοδοσουλάκη και τον Αποστολάκη που έπαιξαν στον τελικό όπως και για τον Καινουργιάκη που ήταν στην αποστολή. Τα παιδιά που είναι στην ακαδημία δεν είχαν φανταστεί πως θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του κυπέλλου όταν ο ΟΦΗ ήταν προετοιμασμένος εδώ και χρόνια σε αντίθεση με τους αντιπάλους μας στον προημιτελικό και τους ημιτελικούς, εκεί έγινε η επιλογή κατ’ ανάγκη και τελικά τους περιόρισε αγωνιστικά. Επειδή όμως όλα αυτά τρέχουν και εξελίσσονται και θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτεροι, σήμερα ανακοινώνουμε την δημιουργία των elite τμημάτων στην Αθήνα, πρόκειται για τα πρώτα τμήματα με επικεφαλής τον κ. Λαζάρου. Θέλω να πω κάτι για την λέξη elite που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα: Ξεκινάμε από τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, τους εκπαιδευόμενους, τους προπονητές και καταλήγουμε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Για εμάς δημιουργώντας μια elite ακαδημία στην Αθήνα, μας παρέχει την δυνατότητα να εντάξουμε elite παιδιά στην elite ακαδημία μας. Από εκεί και πέρα, η αρχή έγινε φέτος με τον Ιωαννίδη που κάνει το επόμενο βήμα, μεταβαίνει στο νησί σε ηλικία 13 χρονών και είναι ο πρώτος που το κάνει. Αυτό όσο και αν φαίνεται απλό, δεν είναι γιατί σκεφτείτε ένα παιδί που περιτριγυρίζεται από τους μεγάλους των Αθηνών, να επιλέγει τον ΟΦΗ εκείνος και η οικογένεια του για να κυνηγήσει το όνειρο του. Εύχομαι όλο αυτό να έχει διάρκεια μέσα στον χρόνο, συνέπεια και μέρα με την μέρα να προοδεύει και να γίνεται ακόμα καλύτερο.

Αυτό που συνάντησα ήταν ένα ιδανικό περιβάλλον και θα έλεγα πως αυτό που είδα ήταν η προσήλωση και την οργάνωση, την στήριξη της ομάδας και προς εμένα και προς όλους τους προπονητές ώστε να συνεχίσουν όλο αυτό και να χαράξουν την ίδια γραμμή που έχει ακολουθηθεί και είναι σημαντικό γιατί είτε είμαι εγώ, είτε κάποιος άλλος ώστε μέσα στην ακαδημία και διαχρονικά, αν κάτι αποτελεί επιτυχία είναι η ενιαία γραμμή και να ψηλώνει ακόμα περισσότερο. Είναι ένα περιβάλλον που πραγματικά αξίζει να βρίσκεσαι. Αν σκεφτούμε πως σε εμάς δεν υπάρχει δεύτερη ομάδα, σε όλη την Ευρώπη το 4% παίζει στην πρώτη ομάδα, στην Ελλάδα το 2% (από τις ακαδημίες)“.

Η ομάδα έχει επιλέξει ν’ ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, να μπει σε αυτήν την διαδικασία και μπορεί ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, στέλνουμε το μήνυμα πως στον οργανισμό του ΟΦΗ γίνεται μια αξιοθαύμαστη δουλειά και επειδή ως προπονητής, έχω συνεργαστεί με αρκετές ομάδες, σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο αν υπάρξουν ομάδες που θα λειτουργούν όπως ο ΟΦΗ, τότε θα πάει ένα βήμα προς τα μπροστά σε όλα τα επίπεδα”.

Μανώλης Συκιωτάκης (Συντονιστής της Elite Ακαδημίας): “Δεν χρειάζεται να πω πολλά, μέσα από τα λεγόμενα του κ. Λαζάρου πόσο καλή επιλογή κάναμε για την συνεργασία μας στην Αθήνα. Σίγουρα αυτό που προέρχει είναι να πάμε στο επόμενο βήμα που έχει βοηθήσει να προτιμούν τα παιδιά από την Αθήνα τον ΟΦΗ, παρά την μεγάλη γεωγραφική διαφορά, από οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Είμαι σίγουρος πως θα πάει πολύ καλά γιατί βλέπουμε την δουλειά που γίνεται εκεί. Θέλω να εκφράσω την περηφάνια μου για τα 8 χρόνια που είμαι στην οικογένεια του ΟΦΗ και όλους όσους έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε στις 25 Απρίλη. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπουμε δύο παιδιά να παίζουν στον τελικό, είναι συγκινητικό να βλέπουμε τον Παύλο να παίζει για 35 λεπτά σε έναν ημιτελικό δίχως να είναι υποχρεωτικό. 12 από τα 36 συμβόλαια είναι από την έλευση του κ. Μπούση και μετά, είναι δικά μας παιδιά. Ο Ηλίας Πουρσανίδης δεν μας χαλάει χατήρι και τον ευχαριστώ εκ μέρους όλης της ακαδημίας.

Θέλω να πω πως με τα ίδια προγράμματα συνεργαζόμαστε με όλες τις σχολές και για αυτόν τον λόγο δεν έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες. Αυτό που θα συμβεί στην Αθήνα, δεν έχει να κάνει με μαζικό αθλητισμό, σε αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει χρέωση προς τους γονείς, είναι ακριβώς το ίδιο που ισχύει με τα τμήματα του ΒΑΚ. Θα παίρνουν την ίδια εκπαίδευση με όλα τα παιδιά και σε όλες τις ακαδημίες”.

Γιώργος Μπαστάκης (σκάουτερ της Elite Ακαδημιας):“Αυτό που θέλω να πω είναι πως πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για την ακαδημία μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πουρσανίδη που βρίσκεται δίπλα μας για την ανάπτυξη της ακαδημίας μας και μας στηρίζει σε κάθε ιδέα. Λίγο πιο συγκεκριμένα την δημιουργία των elite group στην Αθήνα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αποτελεί μια αναγνώριση και επιβράβευση από την ομάδα του κ. Λαζάρου που γίνεται στην Αθήνα και τα παιδιά. Σε αυτά τα πλαίσια η δημιουργία των τμημάτων είναι μια προσομοίωση με ότι συμβαίνει στο ΒΑΚ, να εκπαιδεύονται στην φιλοσοφία και στη νοοτροπία του οργανισμού που λέγεται ΟΦΗ”.

Τάσος Λαζάρου (τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας στην Αθήνα): “Είμαι πολύ τυχερός και θα ένιωθε τυχερός όποιος αναζητούσε τέτοιο περιβάλλον στις αναπτυξιακές κατηγορίες και το timing είναι το καλύτερο γιατί παράλληλα με την κατάκτηση του Κυπέλλου, ο οργανισμός του ΟΦΗ δίνει προτεραιότητα στις αναπτυξιακές κατηγορίες. Μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η συνεργασία και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Θέλω να σταθώ στην φετινή σεζόν όπου κάθε Τετάρτη και ο κ. Μπαστάκης και ο κ. Συκιωτάκης να είναι στις προπονήσεις, αυτό δημιουργεί διασύνδεση και καταλήξαμε ώστε ο Ιωαννίδης να έρθει στο Ηράκλειο. Όταν αναφερόμαστε και λέμε elite group, τι σημαίνει αυτό για την Αθήνα: Αυτήν την στιγμή μιλάμε για ένα group που έχει διασύνδεση με υποδομές μεταξύ τους. Όσον αφορά τα παιδιά που θα στελεχώσουν αυτά τα τμήματα: Θέλουμε να υπάρχει ένα προφίλ ανταγωνιστικότητας, οικογενειακού περιβάλλοντος με αξίες γιατί δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες οπότε θέλουμε ένα συνολικό προφίλ αξιών. Η Αθήνα είναι μια πολύ που έχει μεγάλο αριθμό ταλέντων, καταθέτουμε την πρόταση μας, βάζουμε την σφραγίδα μας και με ηρεμία και υπομονή που θα αποτελεί ένα σκαλοπάτι για την πρώτη ομάδα μέσω όλων των τμημάτων υποδομής. Για την επιλογή αυτών των ηλικιών, μπορούμε να χτίσουμε ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό dna.

Δεν μπορείς να γνωρίζεις τι γίνεται στην αρχή, πιστεύεις κάποια πράγματα. Εκτός από την πίστη υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, δεν περιμέναμε πως θα γίνει στην πορεία. Αυτήν την διαφορετικότητα την κάνουν όλοι οι άνθρωποι του ΟΦΗ, είναι περισσότερη η πράξη από ότι στην θεωρία και στο τέλος της ημέρας αυτό που έγινε ήταν η δουλειά. Για να λέμε την αλήθεια, αυτό που έχει κάνει ο ΟΦΗ είναι πολύ μεγάλο, σε όλα τα επίπεδα”.

