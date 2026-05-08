Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύονται στην Αττική

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αναμένεται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτά τους.

Στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», που έφερε στο φως η ιστοσελίδα της Espresso, δημοσιεύεται σήμερα η αναγγελία του γάμου της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα και ανακοινώνεται ότι η τελετή θα γίνει στην Αττική και όχι στην Πάρο.

«Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική», αναφέρει η εφημερίδα.

