Πρόβειο κρέας: Το νέο "superfood" των παιδιών - Από το μαντρί... στο πιάτο!

Πολλοί γονείς, στην προσπάθειά τους να προσφέρουν το καλύτερο στα παιδιά τους, συχνά περιορίζονται στο κοτόπουλο ή το μοσχάρι. Ωστόσο, το πρόβειο κρέας —ένα παραδοσιακό στοιχείο της μεσογειακής μας δίαιτας— διεκδικεί επάξια μια θέση στο εβδομαδιαίο μενού, προσφέροντας μοναδικά οφέλη που συχνά αγνοούμε.

Γιατί να το επιλέξετε;





Το πρόβειο κρέας δεν είναι απλώς νόστιμο· είναι μια «βόμβα» θρεπτικών συστατικών. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας

, απαραίτητες για το χτίσιμο των μυών και των ιστών στην ανάπτυξη. Το σημαντικότερο; Είναι μια από τις καλύτερες πηγές ψευδαργύρου

και βιταμίνης Β12

, στοιχεία που θωρακίζουν το ανοσοποιητικό και υποστηρίζουν το νευρικό σύστημα των παιδιών.

Ενέργεια και Πνευματική Διαύγεια





Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε σίδηρο

, το πρόβειο κρέας βοηθά στην πρόληψη της αναιμίας και ενισχύει τη συγκέντρωση των παιδιών στο σχολείο. Επιπλέον, παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για τις αθλητικές τους δραστηριότητες και το παιχνίδι.

Tips για σωστή κατανάλωση:

Επιλέξτε «άπαχα» κομμάτια:

Προτιμήστε το μπούτι, που έχει λιγότερο λίπος, και αφαιρέστε το ορατό λίπος πριν το μαγείρεμα. Το μυστικό είναι στο μαγείρεμα:

Για να γίνει το κρέας πιο ελκυστικό και εύπεπτο για τα παιδιά, δοκιμάστε να το σιγομαγειρέψετε στην κατσαρόλα ή στη γάστρα μέχρι να «λιώνει». Μέτρον άριστον:

Όπως κάθε κόκκινο κρέας, η κατανάλωσή του 1-2 φορές την εβδομάδα είναι υπεραρκετή για να πάρει το παιδί όλα τα οφέλη χωρίς περιττές επιβαρύνσεις.

Εντάσσοντας το πρόβειο κρέας στη διατροφή του παιδιού σας, δεν επενδύετε μόνο στην υγεία του, αλλά το φέρνετε σε επαφή με αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις που θα το συντροφεύουν για μια ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σε ειδική πλατφόρμα από φέτος το καλοκαίρι γάμοι, βαφτίσεις και κάθε άλλη... χαρά