Συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν – Οι στόχοι της κάθε πλευράς

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 14 και 15 Μαΐου 2026, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στο Ιράν έχει ανατρέψει τους αρχικούς υπολογισμούς της Ουάσινγκτον.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Μάρτιο, όμως μετατέθηκε μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε ότι η πολεμική επιχείρηση θα ήταν σύντομη, διάρκειας τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Πλέον, όμως, η έκβαση της σύρραξης παραμένει αβέβαιη. Αντί να φτάσει στο Πεκίνο με την εικόνα του νικητή, όπως φέρεται να προσδοκούσε, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποσταθεροποιημένος και πολιτικά πιεσμένος, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Donald Trump is forging ahead with plans to hold a summit with counterpart Xi Jinping next week in Beijing, despite unease among Chinese officials about holding it before the war in Iran is resolved https://t.co/7BHU0IEqtA — Bloomberg (@business) May 7, 2026

Η στρατηγική του Αμερικανού προέδρου απέναντι στο Ιράν παραμένει δυσανάγνωστη, καθώς κινείται ανάμεσα σε απειλές για «Αποκάλυψη» και σε υποσχέσεις για διπλωματική διευθέτηση.

Το Ιράν αλλάζει τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ

Η Κίνα, μαζί με τη Ρωσία, αποτελεί έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ιράν. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Πεκίνο απορροφούσε περίπου το 80% των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών, ενώ από την έναρξη της σύγκρουσης καταδικάζει σταθερά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Αυτό δίνει στον Σι Τζινπίνγκ έναν σημαντικό μοχλό πίεσης ενόψει της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα το Ιράν αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Κινέζοι το ξέρουν», σχολιάζει ο Έντγκαρ Κέιγκαν, του Center for Strategic and International Studies.

Η Κίνα θα μπορούσε, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, να αξιοποιήσει την επιρροή της επί της Τεχεράνης για να αποσπάσει ανταλλάγματα από την Ουάσινγκτον σε άλλα μέτωπα, όπως το εμπόριο ή η Ταϊβάν.

Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο προηγήθηκε, λίγες ημέρες νωρίτερα, η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στην κινεζική πρωτεύουσα.

Το Πεκίνο έχει πολλούς μοχλούς πίεσης

«Το Πεκίνο μπορεί να ενεργοποιήσει πολλούς μοχλούς», σχολιάζει η Πατρίσια Κιμ, της Brookings Institution στην Ουάσινγκτον. «Ο Ντόναλντ Τραμπ επιζητεί μια νίκη. Και δεν υπήρξαν και πολλές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να εμφανίσει εικόνα ισχύος στη διεθνή σκηνή. Ωστόσο, η συγκυρία κάνει την επίσκεψη πιο δύσκολη, καθώς η Κίνα μπορεί να αξιοποιήσει τόσο τη διπλωματική της σχέση με το Ιράν όσο και την ανάγκη της Ουάσινγκτον για ένα απτό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να μιλά για την «πολύ καλή σχέση» του με τον Σι Τζινπίνγκ και επιμένει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει επηρεάσει τους προσωπικούς διαύλους επικοινωνίας τους.

Ακόμη και όταν άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα βοήθησε το Ιράν να αποκαταστήσει τα αποθέματά του σε όπλα, δεν έδωσε συνέχεια στο ζήτημα.

Η εμπορική εκεχειρία και τα μεγάλα συμβόλαια

Το πιο χειροπιαστό αποτέλεσμα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα θα μπορούσε να είναι η παράταση της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, τον Οκτώβριο του 2025.

Το Πεκίνο, πάντως, δεν δείχνει διάθεση να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις στο εμπορικό πεδίο. Αυτό φάνηκε και από την απόρριψη των αμερικανικών κυρώσεων σε εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

Η σινοαμερικανική συνάντηση κορυφής αναμένεται επίσης να συνοδευτεί από ανακοινώσεις μεγάλων συμβολαίων, όπως συνηθίζεται σε αυτού του είδους τις επισκέψεις.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Semafor, ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τους επικεφαλής των Apple, Exxon, Nvidia και Boeing να συμμετάσχουν στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο κινεζικής παραγγελίας αεροσκαφών από την Boeing.

Στο επίκεντρο και η Ταϊβάν

Πέρα από το Ιράν και το εμπόριο, η Ταϊβάν αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα επιχειρήσει να αποσπάσει υποχωρήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την Ταϊβάν, ειδικά ως προς τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊπέι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν επισήμως την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, παραμένουν όμως ο βασικός της σύμμαχος. Γι’ αυτό και οι Αμερικανοί πρόεδροι παραδοσιακά επιλέγουν με μεγάλη προσοχή τις δημόσιες διατυπώσεις τους για το ζήτημα.

Στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, η κατάσταση θεωρείται πιο απρόβλεπτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είναι γνωστός για τις παρορμητικές δηλώσεις του και για τη συναλλακτική προσέγγιση που συχνά υιοθετεί απέναντι στη στρατιωτική βοήθεια προς ξένους εταίρους.

Ένα ταξίδι υψηλού ρίσκου για τον Ντόναλντ Τραμπ

Η επίσκεψη στο Πεκίνο είναι η πρώτη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα από το 2017 και πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

«Το Πεκίνο θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο και περιθώρια ελιγμών απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες», εξηγεί ο Τζόναθαν Τζιν, ειδικός για την Κίνα στην Brookings Institution.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, το στοίχημα είναι να εμφανίσει τη συνάντηση ως διπλωματική επιτυχία, χωρίς να δώσει την εικόνα ότι προσέρχεται από θέση αδυναμίας.

Για τον Σι Τζινπίνγκ, η συγκυρία ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας: η Κίνα μπορεί να αξιοποιήσει την επιρροή της στο Ιράν, τη σημασία της για το παγκόσμιο εμπόριο και την ευαισθησία του ζητήματος της Ταϊβάν, ώστε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

