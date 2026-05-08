Δολοφονία 21χρονου: Τέσσερις σφαίρες και ακόμη δύο "χαριστικές" – Σοκάρουν στοιχεία από την ιατροδικαστική
clock 17:51 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα στοιχεία για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα από τον 54χρονο δράστη, δίνουν οι πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική έκθεση η οποία που αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛΑΣ την επόμενη εβδομάδα, δείχνει ότι τα χτυπήματα ήταν στοχευμένα καθώς και οι έξι σφαίρες από το περίστροφο του δράστη πέτυχαν τον 21χρονο. Εκτιμάται πως ο δράστης «άδειασε» σε μόλις 12 δευτερόλεπτα τις σφαίρες στο σώμα του θύματος.

Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα ότι μία από τις βολίδες έχει δεχθεί πισώπλατα: Στην πλάτη υπάρχει έγκαυμα, στοιχείο που αντιστοιχεί σε πύλη εισόδου. Παράλληλα, δεν προκύπτει με σαφήνεια ποια βολίδα ήταν η θανατηφόρα με μία πιθανότητα να είναι εκείνη που τον χτύπησε, σε σημείο κοντά στη μασχάλη.

Αναφορικά με τις αποστάσεις, οι τέσσερις πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2–3 μέτρων. Για δύο ακόμη πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση, με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για «χαριστικές βολές», καθώς ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 21χρονο ενώ ήδη βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

