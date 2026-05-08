Bloomberg: Σχέδιο-πρόκληση από την Άγκυρα – Νομοθετεί τις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Νέα εστία έντασης διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιό της ένα νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν πως η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία, σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό παιχνίδι στην περιοχή αποκτά όλο και μεγαλύτερο γεωπολιτικό βάρος.

Το σχέδιο θεωρείται κομβικό για τη στρατηγική της Τουρκίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ελέγχου πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τόσο τα δικά της συμφέροντα, όσο και εκείνα του ψευδοκράτους στα Κατεχόμενα της Κύπρου, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα.

Το κλίμα ανέβασε ακόμη περισσότερο ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος έστειλε σαφές μήνυμα προς Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Γαλλία, με αφορμή τη συνεργασία τους σε ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας.

«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει την ένταση. Αλλά οποιαδήποτε κίνηση αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της ή τους Τουρκοκύπριους, θα συναντήσει σθεναρή απάντηση», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η διαφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες

Στην καρδιά της διαμάχης βρίσκεται η διαφορετική ερμηνεία για το πώς καθορίζονται οι θαλάσσιες ζώνες και η υφαλοκρηπίδα.

Η Αθήνα υποστηρίζει ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η Άγκυρα, από την άλλη, απορρίπτει αυτή τη θέση, θεωρώντας ότι οι θαλάσσιες αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται κυρίως από τις ηπειρωτικές ακτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νέο νομοσχέδιο θα αποτυπώνει επισήμως αυτή την τουρκική προσέγγιση, μετατρέποντάς την σε κρατική θέση με θεσμικό χαρακτήρα. Η εν λόγω εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για νέο κύκλο τριβών στα ελληνοτοτουρκικά, αλλά και με την Κύπρο, σε μια περιοχή όπου οι ενεργειακοί σχεδιασμοί και οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν απειλήσει την Άγκυρα με κυρώσεις για τις ενεργειακές της δραστηριότητες στην περιοχή, ύστερα από πιέσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο παραμένει το κυπριακό μέτωπο. Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί, ωστόσο η τουρκική πλευρά και το ψευδοκράτος υποστηρίζουν ότι οι Τουρκοκύπριοι δικαιούνται μερίδιο από τους ενεργειακούς πόρους που βρίσκονται γύρω από την Κύπρο.

Η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη από το 1974, όταν ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στο βόρειο τμήμα της μετά το πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών.

Για την Ελλάδα, οι τουρκικές κινήσεις αποτελούν ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Για την Άγκυρα, συνιστούν -όπως υποστηρίζει- αναγκαία προστασία των συμφερόντων της ίδιας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

