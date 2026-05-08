Τέλος η Samsung από την Κίνα — Οι αποφάσεις του τεχνολογικού κολοσσού

Ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός κολοσσός Samsung Electronics ανακοίνωσε επίσημα μια σημαντική στρατηγική αποχώρηση από την κινεζική αγορά. Μετά από 34 χρόνια παρουσίας στη χώρα, τερματίζει τις δραστηριότητές του όλων των οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων και οθονών. Η απόφαση υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση του τοπικού ανταγωνισμού και τις μεταβαλλόμενες παγκόσμιες προτεραιότητες της εταιρείας.

Η Samsung εισήλθε στην κινεζική αγορά οικιακών συσκευών το 1992, την ίδια χρονιά που η Νότια Κορέα και η Κίνα σύναψαν διπλωματικές σχέσεις. Τώρα, περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, η εταιρεία αποσύρεται από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου. proΣυμβαίνει σε ένα τμήμα όπου προηγουμένως κυριαρχούσε.

Ο κύριος λόγος είναι μια μη βιώσιμη ανταγωνιστική κατάσταση. Κινεζικές μάρκες όπως οι Haier, TCL, Hisense και Xiaomi έχουν κυριαρχήσει στην αγορά χάρη στις επιθετικές τιμολογιακές πολιτικές και στην ταχεία εξάλειψη του τεχνολογικού πλεονεκτήματος που είχαν προηγουμένως οι ξένες μάρκες. Το μερίδιο αγοράς της Samsung σε τηλεοράσεις και λευκές συσκευές στην Κίνα έχει μειωθεί σε μικρό επίπεδο.

Τι αλλάζει και τι μένει;

Η Samsung δεν θα εξαφανιστεί εντελώς από την Κίνα. Η στρατηγική αλλάζει σε ένα μοντέλο «επιλογής και συγκέντρωσης»:

Παραγωγή εξαγωγή

Το εργοστάσιο οικιακών συσκευών της Suzhou θα παραμείνει proαυτοκίνητο, αλλά είναι proη παραγωγή (ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, κλιματιστικά) θα κατευθύνεται αποκλειστικά σε εξαγωγικές αγορές γειτονικών χωρών.



Κινητά τηλέφωνα και τσιπ:

Οι επιχειρήσεις ημιαγωγών θα συνεχιστούν στην Κίνα. Η Samsung θέλει να επικεντρωθεί σε premium τμήματα όπως τα τηλέφωνα AI και η πολυτελής σειρά «W» (Simgye Cheonha), που αναπτύχθηκε ειδικά για pro κινεζική αγορά.

Ημιαγωγοί

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μνήμης flash NAND στο Xi'an και οι δυνατότητες δοκιμών/συσκευασίας στο Suzhou παραμένουν βασικό μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού.

Υποστήριξη pro υπάρχοντες πελάτες

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τους τρέχοντες κατόχους συσκευών Samsung στην Κίνα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να παρέχει τυπική εξυπηρέτηση μετά την πώληση.proεξυπηρέτηση μετά την πώληση, επισκευές εντός εγγύησης και τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Τα κέντρα εξυπηρέτησης και τα κανάλια επικοινωνίας παραμένουν σε λειτουργία. proαυτοκίνητο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρεθύμνης Πρόδρομος για τη δολοφονία του Νικήστρατου: Άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι

Κρήτη: Θρήνος για τον πατέρα δύο παιδιών που "έσβησε" στην άσφαλτο

Κρήτη - Αφρικανική σκόνη: Πότε υποχωρεί το φαινόμενο - Υψηλές θερμοκρασίες από Δευτέρα