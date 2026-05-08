Μυστική σχολή στη Ρωσία εκπαιδεύει χάκερ

Στη δημοσιότητα ήρθε έρευνα, σύμφωνα με την οποία στο Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μπάουμαν της Μόσχας, η διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας (GRU) εκπαιδεύει σε μυστική σχολή φοιτητές σε επιθέσεις χακαρίσματος, σε σαμποτάζ εκλογών και σε μεθόδους παραπληροφόρησης.

Η επίσκεψη του προέδου της Ρωσίας στο Πανεπιστήμιο Μπάουμαν

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρρ Πούτιν είχε επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Μπάουμαν, το οποίο έχει ορισμένους σπουδαίους και ικανούς επιστήμονες στην «αγκαλιά» του. «Έχεις όλα όσα χρειάζονται για να είσαι ανταγωνιστικός», είπε ο Πούτιν απευθυνόμενος στους φοιτητές.







Εκείνο που έχει περισσότερο ενδιαφέρον ήταν μια μυστική σχολή μέσα στο πανεπιστήμιο, γνωστή ως Τμήμα 4 ή «Ειδική Εκπαίδευση». Στο εν λόγω πανεπιστήμιο έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση των χάκερ. Οι δημοσιογράφοι του «The Insider» τονίζουν ότι στη σχολή αυτή εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί χάκερ.







Η αποκάλυψη

Μέχρι σήμερα, ο ρόλος των υπηρεσιών στρατιωτικών πληροφοριών στην προετοιμασία μελλοντικών πρακτόρων παρέμενε μυστικός. «Μερικές φορές πρώτα σε εντοπίζουν από το σχολείο, μετά πηγαίνεις στο Μπάουμαν και εντάσσεσαι στις υπηρεσίες… είναι μέρος μιας διαδικασίας», δήλωσε πρώην ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος.







Η ύπαρξη αυτής σχολής αποκαλύπτεται μέσα από 2.000 έγγραφα του Πανεπιστημίου, τα οποία ελήφθησαν από δημοσιογράφους από έξι ΜΜΕ: τον Guardian, το Der Spiegel, τη Le Monde, το Insider, το Delfi και το VSquare. Σύμφωνα με τα δεδομένα, 1.563 έφεδροι και 429 υποψήφιοι συμβασιούχοι φοιτούσαν στο Τμήμα 4 πάνω σε 14 ειδικότητες σχετικές με τον στρατό.

