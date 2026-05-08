Ηράκλειο: Δέσμευση Κατσαφάδου για ταχύτερες διαδικασίες στις αποζημιώσεις των σεισμοπλήκτων

Στο επίκεντρο των πρόσφατων πρωτοβουλιών του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, βρέθηκε το ζήτημα της αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων με έμφαση στην επιτάχυνση των αποζημιώσεων και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Ο ίδιος επισκέφθηκε το Ηράκλειο όπου συναντήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση συζητώντας τη ρύθμιση του Υπουργείου, που θα δίνει λύσεις στο σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων. Σύμφωνα και με ανάρτηση του βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη:

Με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο επισκεφτήκαμε τη ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών). Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εξεύρεση λύσης σχετικά με περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων δεν έχει προχωρήσει λόγω ιδιοκτησιακών ζητημάτων. Το Υπουργείο επεξεργάζεται ρύθμιση που θα δίνει λύσεις στο σύνολο των περιπτώσεων αυτών.

Σημαντική η ρύθμιση για την «καθορισμένη τιμή ανά τμ» που θεσμοθετήθηκε το προηγούμενο διάστημα σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, που έχουν χαρακτηριστεί «κατάλληλα για χρήση» καθώς και «προσωρινά ακατάλληλα για χρήση με βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία», δύναται να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση Σ.Σ. με «καθορισμένη τιμή ανά τ.μ.». Ο Υπουργός επίσης δεσμεύτηκε να ενισχύσει την υπηρεσία με τον κατάλληλο εξοπλισμό, απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της.

