Γιώργος Λιβάνης: «Θέλω να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας»

Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε Happy Day άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για την πατρότητα, τη σχέση του με την Ανδρομάχη, αλλά και το νέο του επαγγελματικό βήμα στο θέατρο.

«Θέλω να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας αλλά, κοίταξε, αυτό νομίζω ότι δεν προγραμματίζεται. Ότι θέλω, θέλω. Όπως και ο Γεράσιμος δεν ήτανε στο πρόγραμμά μας και ήρθε, έτσι μπορεί να έρθει και ένα άλλο μωράκι κάποια στιγμή. Είμαστε και οι δύο γκρινιάρηδες τη στιγμή που δεν πρέπει. Καμιά φορά ίσως εγώ. Αυτό εξαρτάται ανάλογα την ψυχολογία που έχεις εκείνη τη στιγμή. Γενικά όμως δεν έχουμε πολλά τέτοια ζητηματάκια», είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

Και συνέχισε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ανυπομονώ. Νιώθω ότι έχουμε ταιριάξει όλοι ο ένας με τον άλλον στο σχήμα. Το καλοκαίρι θα είμαι στην παράσταση “Του Αγοριού Απέναντι” στο Θέατρο Άλσος. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει μετά από αυτό».

Διαβάστε επίσης

Η Κλέλια Ανδριολάτου αγκαλιά με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στα γυρίσματα του Maestro