Άνδρας καταδίωξε τον τέως πρίγκιπα Άντριου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αντιμέτωπος με ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας βρέθηκε ο τέως πρίγκιπας Άντριου, καθώς άνδρας φορώντας μπαλακλάβα φέρεται να τον πλησίασε απειλητικά ενώ έκανε βόλτα με τα σκυλιά του κοντά στο κτήμα Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Telegraph, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:30 το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο άνδρας βγήκε από το αυτοκίνητό του και κινήθηκε προς τον Άντριου φωνάζοντάς του.

Ο πρώην δούκας της Υόρκης, ο οποίος συνοδευόταν από μέλος της ιδιωτικής του ασφάλειας, έτρεξε προς το δικό του όχημα που βρισκόταν κοντά και αποχώρησε γρήγορα από το σημείο, ενώ ο ύποπτος φέρεται να προσπάθησε να τον ακολουθήσει τρέχοντας.

Έρευνα για όπλο και σύλληψη

Η αστυνομία του Νόρφολκ ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα με την κατηγορία κατοχής επιθετικού όπλου και πρόκλησης δημόσιας αναστάτωσης.

Οι αρχές ερεύνησαν επίσης το όχημά του αναζητώντας πιθανό όπλο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε:

«Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο Γούλφερτον λίγο μετά τις 19:30 την Τετάρτη έπειτα από αναφορά για άνδρα που συμπεριφερόταν με εκφοβιστικό τρόπο στο χωριό.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για αδίκημα δημόσιας τάξης και κατοχή επιθετικού όπλου. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Ερευνών της Αστυνομίας του King’s Lynn για ανάκριση και παραμένει υπό κράτηση».

Φόβοι για την ασφάλειά του μετά τη μετακόμιση

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Marsh Farm, την κατοικία στο κτήμα Σάντρινγχαμ όπου μετακόμισε ο Άντριου πέρυσι, μετά την αποχώρησή του από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άντριου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταραγμένος από το συμβάν και κλήθηκε να δώσει κατάθεση, όπως και ο προσωπικός του φρουρός.

Υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλειά του μετά τη μετακόμιση στη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή, καθώς το κτήμα του Σάντρινγχαμ είναι σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμο στο κοινό και δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο προστασίας που είχε στο Ουίνδσορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε αφαιρέσει το 2024 τόσο την προσωπική οικονομική ενίσχυση όσο και την ιδιωτική ασφάλεια του μικρότερου αδελφού του, πιέζοντάς τον να εγκαταλείψει το Royal Lodge.

Είχαν προηγηθεί κι άλλα περιστατικά

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στις αρχές Απριλίου ένας άνδρας και μία γυναίκα είχαν σκαρφαλώσει στην εξωτερική πύλη του Marsh Farm και εντοπίστηκαν να κοιτούν μέσα από τον φράχτη της κατοικίας, πριν απομακρυνθούν όταν αντέδρασε η ομάδα ασφαλείας του Άντριου.

Ο πρώην δούκας φέρεται επίσης να έχει εγκαταστήσει λευκό κινητό οικίσκο στον χώρο της κατοικίας για τη διαμονή προσωπικού ασφαλείας.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί κάμερες CCTV και νέος περιμετρικός φράχτης ύψους περίπου 1,8 μέτρων, ενώ επεκτάθηκε και η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Σάντρινγχαμ ώστε να καλύπτει και το Marsh Farm.

Παραμένει υπό έρευνα

Ο Άντριου δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον Φεβρουάριο, όταν είχε φωτογραφηθεί μέσα σε αυτοκίνητο μετά την αποχώρησή του από αστυνομικό τμήμα.

Παραμένει υπό έρευνα για υπόθεση που αφορά υποψίες περί κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Telegraph:

«Αυτό δείχνει γιατί τα μέτρα ασφαλείας για τον Άντριου πρέπει να είναι ανάλογα και σωστά προσαρμοσμένα για ένα πρόσωπο τόσο υψηλού προφίλ. Το περιστατικό αποδεικνύει ότι η ασφάλειά του πρέπει να επανεξεταστεί».

