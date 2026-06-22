Αυτό είναι το καλοκαιρινό φρούτο που προστατεύει καρδιά και εγκέφαλο

Όταν γίνεται λόγος για τροφές που ενισχύουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, συνήθως έρχονται στο μυαλό τα μούρα, οι ξηροί καρποί ή τα λιπαρά ψάρια. Ωστόσο, ένα πιο «ταπεινό» και εύκολα διαθέσιμο φρούτο, που συχνά δεν τραβά την προσοχή, φαίνεται να έχει αξιόλογη διατροφική αξία και πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό.

Τα δαμάσκηνα δεν ξεχωρίζουν μόνο για τη γλυκιά τους γεύση, αλλά και για το πλούσιο διατροφικό τους προφίλ. Περιέχουν βιταμίνες C, A και K, καθώς και σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως μαγνήσιο, χαλκό και μαγγάνιο. Επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωσή τους με θετικές επιδράσεις σε διάφορες λειτουργίες του σώματος, όπως:

Υποστήριξη της εγκεφαλικής λειτουργίας



Η κατανάλωση δαμάσκηνων, και ιδιαίτερα του χυμού τους, έχει συσχετιστεί με πιο αργή γνωστική φθορά. Αυτό αποδίδεται κυρίως στις αντιοξειδωτικές φαινόλες που περιέχουν, οι οποίες βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Ενίσχυση της καρδιαγγειακής υγείας



Τα δαμάσκηνα, όπως και άλλα σκουρόχρωμα φρούτα, είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, φυτικές ενώσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων λιπιδίων στο αίμα. Έτσι, ενδέχεται να μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ παράλληλα προσφέρουν και ασβέστιο, απαραίτητο για τη φυσιολογική πήξη του αίματος.

Ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου



Περιέχουν χλωρογενικό οξύ, μια ουσία που έχει συνδεθεί με καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα και του αισθήματος κορεσμού. Το ίδιο συστατικό βρίσκεται και σε τρόφιμα όπως ο καφές, το ελαιόλαδο και ορισμένα λαχανικά και μπαχαρικά.

Υγεία των οστών



Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα για τη συμβολή τους στην οστική πυκνότητα, κυρίως σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Η καθημερινή κατανάλωση μικρής ποσότητας φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της οστικής υγείας.

Αντιφλεγμονώδη δράση



Οι αντιοξειδωτικές ενώσεις τους, όπως η κουερσετίνη, συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών και ενδέχεται να περιορίζουν τις φλεγμονώδεις διεργασίες που σχετίζονται με τη γήρανση και διάφορες ασθένειες.

Πιθανή μείωση κινδύνου για ορισμένες μορφές καρκίνου



Ορισμένες επιστημονικές ανασκοπήσεις υποδεικνύουν πιθανή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης δαμάσκηνων και χαμηλότερου κινδύνου για συγκεκριμένους καρκίνους, όπως του παχέος εντέρου και του μαστού, αν και τα δεδομένα δεν είναι ακόμη οριστικά.

Υποστήριξη του πεπτικού συστήματος



Ειδικά τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι γνωστά για τη συμβολή τους στην καλή λειτουργία του εντέρου, χάρη στις φυτικές ίνες και τη σορβιτόλη που περιέχουν, βοηθώντας στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Συνολικά, τα δαμάσκηνα αποτελούν μια απλή αλλά ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή που μπορεί εύκολα να ενταχθεί στην καθημερινή διατροφή. Αν και ορισμένα από τα πιθανά οφέλη τους χρειάζονται περαιτέρω επιστημονική επιβεβαίωση, τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού, από την καρδιά και τον εγκέφαλο έως τα οστά και το πεπτικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης:

Πολλαπλούν μυέλωμα: Νέος θεραπευτικός συνδυασμός παρατείνει την επιβίωση των ασθενών

Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία για να πίνεις νερό;

Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας – 3 περιοχές με μεγάλο πρόβλημα