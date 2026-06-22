Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συγχαίρει τον Γιώργο Κουμεντάκη για την επιτυχία της «Μήδειας» στην Επίδαυρο

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον διακεκριμένο συνθέτη και Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. Γιώργο Κουμεντάκη, για την εξαιρετική καλλιτεχνική διεύθυνση της ανασύνθεσης της ιστορικής παραγωγής της «Μήδειας» στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Η υψηλού επιπέδου αυτή καλλιτεχνική προσέγγιση, η οποία αξιοποίησε το σύνολο των δημιουργικών και τεχνικών δυνάμεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τη διαχρονικότητα του έργου, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια ουσιαστική γέφυρα διαλόγου ανάμεσα στη «χρυσή εποχή» της δεκαετίας του 1960 και το σύγχρονο λυρικό θέατρο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο κ. Κουμεντάκης, ως εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει να τιμά το Ίδρυμα με το πολυσχιδές έργο και τη διεθνή του παρουσία, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της σχέσης του Πανεπιστημίου με τον σύγχρονο πολιτισμό και τις τέχνες.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκφράζει την υπερηφάνεια του για την πορεία και το έργο του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της δημιουργικής του πορείας.

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