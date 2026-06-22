Ηράκλειο: Αγιασμός για το Θερινό Σχολείο των συλλόγων των Στρατιωτικών

Ο αγιασμός του Θερινού Σχολείου για τα παιδιά των μελών των στρατιωτικών Συλλόγων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 47ου Δημοτικού Σχολείου όπου θα φιλοξενείται, το πρωί της Δευτέρας 22/6.



Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Αντώνης Περισυνάκης καλωσόρισε δεκάδες παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς στο Θερινό Σχολείο στο οποίο μπορούν να εγγραφούν παιδιά των στρατιωτικών όλων των σωμάτων ασφαλείας (πυροσβεστών, λιμενικών, αστυνομικών) οι οποίοι λόγω της υπηρεσίας τους απουσιάζουν από το σπίτι τους. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Συνδικαλιστών Στρατιωτικών Ηρακλείου Νίκο Αντωνόπουλο για την συνεργασία και την λειτουργία του προγράμματος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και επεσήμανε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί με όλους τους συνδικαλιστικούς συλλόγους εργαζομένων που αντιμετωπίζουν πολύωρες υπηρεσίες το καλοκαίρι για την εξεύρεση λύσεων στην απασχόληση των παιδιών τους.

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Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) Ηλίας Κολλύρης, η Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.Κατερίνα Κιουρτσίδου, ο Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΜΕΝΣ και Μέλος ΔΣ EUROMIL Γεώργιος Ζγαρδανάς, ο Πρόεδρος Αστυνομικών Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης και πολλά συνδικαλιστικά στελέχη.

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