“Child”- Ενα σύστημα δικαιοσύνης που ακούει, προστατεύει και τοποθετεί το παιδί στο επίκεντρο κάθε διαδικασίας

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου «CHILD–Towards a CHILD-friendly Legal Order for Fair Justice Provision», παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής συνεργασίας, που ανέδειξε τις ανάγκες για ένα σύστημα δικαιοσύνης που ακούει, προστατεύει και τοποθετεί το παιδί στο επίκεντρο κάθε διαδικασίας.

Στη διάρκεια τελικής εκδήλωσης που διοργάνωσε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, ανέδειξε επίσης τα σημαντικά κενά, αλλά και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών-θυμάτων και μαρτύρων κακοποίησης. Βασικό συμπέρασμα του Έργου αποτελεί η ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών που δεν αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως παθητικούς δέκτες, αλλά ως ενεργούς συμμετέχοντες, των οποίων η φωνή ακούγεται και λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη ενός πρότυπου εγχειριδίου για επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από έρευνα σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες από τους συνολικά έντεκα Οργανισμούς και Ερευνητικά Ιδρύματα-εταίρους, δοκιμάστηκε μέσα από εθνικά και διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενσωματώνει πρακτικές κατευθύνσεις για την υποστήριξη μίας προσέγγισης που θα θέτει το παιδί στο επίκεντρο των διαδικασιών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, το Έργο ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εφαρμογής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και της συστηματικής συνεργασίας του Δημόσιου Τομέα με εξειδικευμένες Oργανώσεις της Kοινωνίας των Pολιτών.

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Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του «Συνδέσμου», Μαίρη Παχιαδάκη, τόνισε ότι «στόχος είναι η Δικαιοσύνη να αναζητά την αλήθεια χωρίς να τραυματίζει ξανά το παιδί», υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα πρέπει να αποτελέσουν πρακτική όλων μας απέναντι στο παιδί, όχι μόνο ως Φορέων και επιστημόνων, αλλά ως κοινωνίας που έχει το χρέος της παιδικής προστασίας».



Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κατερίνα Κοσμαδάκη, επεσήμανε ότι «τα παιδιά που έχουν υποστεί ή έχουν γίνει μάρτυρες κακοποίησης χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό, ώστε η ποινική διαδικασία να μην τα μετατρέπει σε θύματα για δεύτερη φορά», τονίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο του εγχειριδίου στην προστασία και την ασφάλειά τους.



Από την πλευρά της, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Νομική Σύμβουλος του Έργου, Θεοδώρα Κουτεντάκη, ανέφερε ότι η μετάβαση σε ένα σύστημα δικαιοσύνης φιλικό προς το παιδί, συνιστά μια βαθιά αλλαγή αξιακού παραδείγματος. Όπως υπογράμμισε, η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού αποτελεί το πρώτο και κρισιμότερο στάδιο, ώστε η διαδικασία να προσαρμόζεται στο παιδί και όχι το παιδί στη διαδικασία.



Ο Συντονιστής Έργων του «Συνδέσμου», Νικόλας Σπετσίδης, σημείωσε ότι η έλλειψη οργανωμένων δεδομένων για την κακοποίηση παιδιών στην Ελλάδα, ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού εργαλείου για όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες. Όπως τόνισε, μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Φορέων και εμπλεκόμενων ειδικοτήτων, καθώς «όσο δεν συνεργάζονται οι επαγγελματίες και οι Φορείς, τόσο τα παιδιά κινδυνεύουν».

Τα αποτελέσματα του Έργου CHILD παρουσίασε το Στέλεχος Διαχείρισης Έργων και Συγγραφής Προτάσεων του «Συνδέσμου» Χριστίνα Τσάκα, ενώ για το τί σημαίνει πραγματικά φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη, μίλησε η Ψυχολόγος PhDc, Στέλεχος του Προγράμματος Διαχείρισης Θυτών του Φορέα, Σοφία Θανασούλα.

Τις προκλήσεις, αλλά και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ένα δικαιότερο, ασφαλέστερο και περισσότερο ανθρώπινο σύστημα για κάθε παιδί, ανέξειξε το πάνελ «Διαμορφώνοντας και εξασφαλίζοντας ένα φιλικό προς το παιδί σύστημα ποινικής δικαιοσύνης», όπου συμμετείχαν η Πρωτοδίκης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Αναπληρωματική Δικαστής Ανηλίκων - Οικογενειακή Δικαστής Κωνσταντίνα Μυλωνάκη - Βομβαρδά, ο Αστυνόμος Β’, Προϊστάμενος του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης, ο Ψυχολόγος στη Δ/νση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Γιώργος Νάκος, η Συντονίστρια Έργων στο Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Νατάσα Αλεξοπούλου και η κα Φιλιώ Κυριακού από τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (Κύπρος).

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