Γερμανία: «Χωρίς εμάς, η εξερεύνηση του διαστήματος δεν μπορεί να γίνει»

«Η Γερμανία και η Ευρώπη παρέχουν κρίσιμες βασικές τεχνολογίες για τις διαστημικές αποστολές των ΗΠΑ», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Politico η Γερμανίδα υπουργός Έρευνας, Τεχνολογίας και Διαστήματος, Ντόροθι Μπερ, διαβεβαιώνοντας ότι η εξερεύνηση του διαστήματος «χωρίς εμάς, δεν μπορεί να γίνει».

«Υπάρχουν σαφείς αμοιβαίες εξαρτήσεις», εξηγεί, επισημαίνοντας την ευρωπαϊκής κατασκευής τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις αποστολές της NASA, η οποία αποδεικνύει ότι η Ευρώπη έχει στα χέρια της ισχυρά χαρτιά στη νέα διαστημική κούρσα.

Το μήνυμα της Γερμανίας έρχεται καθώς η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μάχονται για τον έλεγχο βασικών τεχνολογιών όπως το υπολογιστικό νέφος, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μικροτσίπ και άλλα. Η Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα προχώρησε στον περιορισμό της πρόσβασης των ξένων στα τελευταία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic.

H κίνηση αυτή ενίσχυσε την πίεση των Ευρωπαίων ηγετών να απογαλακτιστούν από την αμερικανική τεχνολογία και ήρθε μόλις μια εβδομάδα αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο τεχνολογικής κυριαρχίας για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ.







Η Μπερ είπε ότι η εξάρτηση έχει αμφίδρομες επιπτώσεις. «Χωρίς την Ευρωπαϊκή Μονάδα Υπηρεσιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να πετάξουν στη Σελήνη», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός στο περιθώριο της εμπορικής έκθεσης VivaTech στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA περιγράφει την Ευρωπαϊκή Μονάδα Υπηρεσίας ως το «εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας» του διαστημικού σκάφους Orion, τροφοδοτώντας το με ηλεκτρική ενέργεια, πρόωση, θερμικό έλεγχο, αέρα και νερό. Η μονάδα συναρμολογείται στη γερμανική πόλη της Βρέμης στο πλαίσιο προγράμματος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αναζωπυρώσει την παγκόσμια διαστημική κούρσα αγωνιζόμενες για τον έλεγχο στρατηγικών πόρων στο διάστημα, όπως οι δορυφορικές επικοινωνίες και ο έλεγχος και η ανάλυση δεδομένων. Οι ΗΠΑ προηγούνται αυτή τη στιγμή στην κούρσα, με κινητήρια δύναμη κατά κύριο λόγο πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, όπως η SpaceX του Έλον Μασκ και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

«Μιλάμε πολύ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι σχηματίζεται μια ισχυρή συμμαχία από την άλλη πλευρά, η οποία αποτελείται από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Δεν θέλω αυτές οι χώρες να κερδίσουν τον αγώνα στο διάστημα», κατέληξε η Μπερ.

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