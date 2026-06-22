Γιατί δεν πρέπει ποτέ ξανά να καθίσετε σε κάθισμα λεωφορείου ή μετρό

Η σύσταση να αποφεύγουμε να κάθομαστε στα καθίσματα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) βασίζεται κυρίως σε θέματα υγιεινής και συχνότητας καθαρισμού. Παρόλο που ο κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης για έναν υγιή οργανισμό παραμένει χαμηλός, οι επιφάνειες αυτές συγκεντρώνουν υψηλό μικροβιακό φορτίο.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα καθίσματα των ΜΜΜ θεωρούνται ανθυγιεινά περιλαμβάνουν:

Σπάνιος βαθύς καθαρισμός: Εργαζόμενοι και οδηγοί σε συγκοινωνίες διαφόρων πόλεων έχουν αποκαλύψει ότι, ενώ ο καθημερινός καθαρισμός των οχημάτων είναι επιφανειακός, ο βαθύς βιολογικός καθαρισμός των καθισμάτων γίνεται πολύ σπάνια, μερικές φορές μόνο δύο φορές τον χρόνο.

Υφασμάτινη επένδυση παγίδα: Πολλά λεωφορεία και τρένα χρησιμοποιούν υφασμάτινα καθίσματα. Το ύφασμα είναι απορροφητικό και συγκρατεί ιδρώτα, σκόνη, υγρασία, νεκρά κύτταρα και αλλεργιογόνα, καθιστώντας τα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων.

Μοτίβα που «κρύβουν» τη βρωμιά: Τα πολύχρωμα, περίπλοκα και σκουρόχρωμα γεωμετρικά σχέδια στα υφάσματα των ΜΜΜ έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα από τις κατασκευάστριες εταιρείες για να καμουφλάρουν τις κηλίδες, τη φθορά και τη συσσωρευμένη βρωμιά, δίνοντας μια ψευδαίσθηση καθαριότητας.

Μεταφορά βιολογικών υγρών και ρύπων: Οι κάμερες ασφαλείας και σχετικές μελέτες έχουν καταγράψει επιβάτες να τοποθετούν στα καθίσματα βρώμικες τσάντες, κατοικίδια, ή ακόμα και τα παπούτσια τους. Σε ακραίες περιπτώσεις, έχουν ανιχνευθεί ίχνη από σάλιο, ιδρώτα, ή βακτήρια όπως το E. coli που σχετίζεται με υπολείμματα κοπράνων.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε:

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα: Μην κάθεστε με κοντά παντελόνια ή φούστες που αφήνουν γυμνό δέρμα να έρθει σε άμεση επαφή με το κάθισμα.Μην ακουμπάτε τα πράγματά σας: Μην τοποθετείτε το σακίδιο, την τσάντα ή το κινητό σας πάνω στο κάθισμα, καθώς μετά θα μεταφέρετε τα μικρόβια στο σπίτι σας (π.χ. στο τραπέζι ή στο κρεβάτι).

Κανόνας του κρεβατιού: Αποφύγετε να κάθεστε στο κρεβάτι ή στον καναπέ σας με τα ρούχα που φορούσατε στα ΜΜΜ πριν αυτά πλυθούν.

Σχολαστική υγιεινή χεριών: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι το ίδιο το κάθισμα, αλλά τα χέρια μας που αγγίζουν τις επιφάνειες και μετά το πρόσωπό μας. Χρησιμοποιείτε πάντα αλκοολούχο αντισηπτικό αμέσως μόλις αποβιβαστείτε.

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