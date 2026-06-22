Ηράκλειο: Το «ευχαριστώ» του Αλέξη Καλοκαιρινού στους εθελοντές καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου

Στην συγκινητική εκδήλωση για την αναγνώριση της ουσιαστικής και ανιδιοτελούς προσφοράς των εθελοντών καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ηρακλείου παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Άση Λυγερού, μαζί με τους Αντιδημάρχους Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Εθελοντισμού και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη, καθώς και της συντονίστριας του Φροντιστηρίου Μέλπως Περιστέρη, την Κυριακή 21/6 στο Café-Restaurant «Μαρίνα» στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε τη χαρά του για την συνάντηση, δήλωσε ότι το Κοινωνικό Φροντιστήριο δείχνει το δρόμο, μίλησε για την αδιάλειπτη λειτουργία του όλο το χρόνο και τις επιτυχίες του καθώς και για τη σημασία που δίνει η Δημοτική Αρχή στις ίσες ευκαιρίες: «Χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σας και εύχομαι να βρισκόμαστε όσο πιο συχνά γίνεται κι αυτή η δραστηριότητα να μην σταματήσει ποτέ γιατί είναι τόσο σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό το Κοινωνικό Φροντιστήριο για αυτό που κάνει και για το παράδειγμα που δείχνει και για το δρόμο που δείχνει. Εσείς είστε η αναγκαία και ικανή συνθήκη για το κοινωνικό φροντιστήριο. Η δική σας εθελοντική προσφορά, το δικό σας δόσιμο χρόνου, ενέργειας και ψυχής, αντανακλά και στο δέσιμο που έχετε με τα παιδιά και φαίνεται ότι τα τροφοδοτεί και τα προωθεί και σε εξαιρετικές επιδόσεις. Πέρυσι είχαμε σχεδόν 100% επιτυχία, τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα, αλλά υποθέτω ότι η επιτυχία θα είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι δεν σταματάτε ποτέ, δεν σταματάτε ποτέ το φροντιστήριο. Ξεκινάνε τα θερινά τμήματα, προγραμματίζεται η επόμενη σχολική χρονιά. Από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, το έχουμε πει αρκετές φορές, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη δυνατότητα της ίσης ευκαιρίας. Και θα έλεγα ότι όσοι έρχονται στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ίσως να είναι και ευνοημένοι από μια άποψη. Έχουν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα ότι βρίσκονται με εσάς. Και αυτό νομίζω ότι είναι τελικά ένα εφόδιο που ισοφαρίζει πολλά από τα υπόλοιπα, για να μην πω ότι και τα ξεπερνά».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε από την καρδιά του τους εκπαιδευτικούς για την σημαντική προσφορά τους και ευχήθηκε περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές να προσεγγίσουν το Κοινωνικό Φροντιστήριο: «Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για αυτό το οποίο κάνετε. Εύχομαι να συνεχίσετε. Εύχομαι και άλλοι συνάδελφοι, και λέω συνάδελφοι γιατί κι εγώ είμαι εκπαιδευτικός, να έρθουν κοντά μας και να δοθεί η δυνατότητα αυτό που έχει στηθεί σε πάρα πολύ καλή βάση στο Καπετανάκειο, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί που κοιτάζει την ουσία και μόνο την ουσία, να μπορέσει να μεγαλώσει και να τραβήξει και άλλα παιδιά. Γιατί σίγουρα υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, οι ανισότητες είναι τέτοιες και θα πρέπει και να το μάθουν περισσότεροι. Να το πλησιάσουν, να έρθουν κοντά μας κι εμείς να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό».

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Με δεδομένες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός χαρακτήρισε το έργο που έχει παραχθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια αξιοσημείωτο, στο επίπεδο της συντήρησης, του καθαρισμού και τις φύλαξης των σχολικών μονάδων και ευχαρίστησε τους Αντιδημάρχους Αντώνη Περισυνάκη και Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, καθώς και την Συντονίστρια Μέλπω Περιστέρη, τονίζοντας: «Το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι κάτι το οποίο μας φωτίζει και ανοίγει και την ψυχή μας τελικά. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη και να μείνουμε κοντά και ιδιαίτερα κοντά στα παιδιά αυτά που έχουν την περισσότερη ανάγκη».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης μίλησε για την συγκίνηση από τα τηλεφωνήματα των γονιών των μαθητών του Κ.Φ. και ευχαρίστησε όλες και όλους για την προσφορά τους: «Νιώθουμε καθημερινά συγκίνηση από τα τηλεφωνήματα των γονιών που μας δείχνουν πόσο πολύ σπουδαίο είναι το έργο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Και πάντα να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι με αξιοπρέπεια οι οποίοι αν δεν είχαμε αυτή τη δομή δεν θα μπορούσαν να πουν κάτι στα παιδιά τους γιατί δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν τη δυνατότητα. Αυτό και μόνο φαντάζει τεράστιο το έργο μας και θα ήθελα να σας πω ότι μπράβο που σε αυτές τις δύσκολες εποχές είστε ένας φωτεινός φάρος προσφοράς. Σας ευχαριστώ όλους, ιδιαίτερα ευχαριστώ την Μέλπω Περιστέρη, γιατί αν δεν ήταν αυτή θα έχανα το δεξί μου χέρι και την παρακαλώ να μείνει όσα χρόνια μπορεί να μας βοηθάει στο Κοινωνικό Φροντιστήριο».

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη δήλωσε: «Εγκάρδιες ευχαριστίες σε έναν - έναν ξεχωριστά και όλους μαζί γιατί αποτελείτε θεωρώ το πιο φωτεινό φάρο αλληλεγγύης στην κοινωνία μας. Πραγματικά μοιράζεστε τον ελεύθερο χρόνο σας, τις γνώσεις σας, την αγάπη σας με αυτά τα παιδιά δίνοντάς τους ίσες ευκαιρίες με κάποια άλλα και δίνοντας τους πραγματικά την δυνατότητα με τις γνώσεις που έχετε εσείς και με τον τρόπο που μεταδίδετε να προχωρήσουν. Και το έχουμε διαπιστώσει, δεν το λέμε τυπικά. Γι' αυτό πραγματικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είστε καλά, να προσφέρετε».

Τέλος, η Συντονίστρια του Κ.Φ. Μέλπω Περιστέρη ευχαρίστησε με τη σειρά της όλους τους εθελοντές εκπαιδευτικούς, και ανέφερε ότι την Δευτέρα 22/6 ξεκινούν τα θερινά μαθήματα και οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσουν περίπου στα μέσα Ιουλίου: «Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας, για το διδακτικό σας έργο. Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και είναι μεγάλης σημασίας για την πρόοδο των παιδιών, όχι μόνο στα σχολεία τους, αλλά παίζει καθοριστικό ρόλο αυτό και στη ζωή τους. Η αλληλεπίδραση που έχουν μαζί σας τα βοηθάει πάρα πολύ. Οι γονείς τους είναι πολύ ευχαριστημένοι. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε και εσείς αυτό εκλάβει. Σίγουρα πήγαν πολύ καλά στις εξετάσεις ή αρκετά καλά και αυτό λόγω της δικής σας βοήθειας. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Ξεκινάμε τα θερινά μαθήματα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Έχουμε 12 μαθητές μέχρι τη στιγμή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσουν μέσα Ιουλίου και μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να είμαστε έτοιμοι για τη νέα σχολική χρονιά».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής στους καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και όλοι μαζί ήπιαν ένα κρασί σε χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

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Οι 41 εκπαιδευτικοί που στελέχωσαν με την εθελοντική τους διδασκαλία το Κοινωνικό Φροντιστήριο το σχολικό έτος 2025-2026 είναι οι Ανέστη Άννα, Βλαχάκης Μαρίνος,

Γεροντή Ερωφίλη, Γιουκάκη Μαρία, Δαμιανάκης Αλέξανδρος, Δημοπούλου Ειρήνη, Διαμαντίδης Γιάννης, Δρακουλάκη Ιωάννα, Καλοκαιρινός Ανδρέας, Καπανταϊδάκη Σοφία, Κορνηλάκης Θανάσης, Κωτσιόπουλος Γιώργος, Καράτζης Γιώργος, Μακρυγιαννάκης Μιχάλης, Μανουράς Φαίδωνας, Ματζιούνης Γιώργος, Κωνσταντουλάκη Μαρία, Ξεκουκουλωτάκης Μιχάλης, Μοσχονάς Πολυδεύκης, Μπελαδάκης Μάριος, Παπαδοδημητράκης Νεκτάριος, Πατσάκης Γιάννης, Πρωτογεράκη Μαρία, Ραυτοπούλου Λεμονιά, Σακαβέλης Νίκος, Σαριδάκη Φωτεινή, Σαριδάκης Ζαχαρίας, Σέμπου Έλενα, Σπανάκης Χαράλαμπος, Σταυρακάκη Αντωνία, Στρουμπάκη Κατερίνα, Ταλιούρη Ειρήνη, Τζομπανάκης Μανόλης, Τουρλάκης Δημήτρης, Τσικνάκη Μαρία, Τσίχλη Άννα, Φιλιππούση Ελένη, Φιολιτάκης Νίκος, Φουκαράκη Όλγα και Χανιωτάκη-Βενέρη Μαρία.

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