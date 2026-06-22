«posokanei.gov.gr»: Άλλα βλέπεις στην οθόνη, άλλα πληρώνεις στο ταμείο – Η έρευνα της ΕΕΚΕ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών έχει βρεθεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «posokanei.gov.gr», η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά μέσω της σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, τα πρώτα δεδομένα από τη λειτουργία της αναδεικνύουν ορισμένες σημαντικές τεχνικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), Απόστολος Ραυτόπουλος, εντοπίζονται αξιοσημείωτες αποκλίσεις ανάμεσα στις τιμές που προβάλλει η εφαρμογή και σε εκείνες που τελικά καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες στο ράφι και στο ταμείο των σούπερ μάρκετ.

Τα ευρήματα της έρευνας και τα προϊόντα-«φαντάσματα»

Η έρευνα της ΕΕΚΕ φέρνει στο φως της δημοσιότητας συγκεκριμένες δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την αξιοπιστία του νέου αυτού ψηφιακού εργαλείου. Το κυριότερο πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι η ενημέρωση των τιμών από την πλευρά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν γίνεται πάντα σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να σχεδιάζει τις αγορές του με βάση λανθασμένα δεδομένα.

Παράλληλα, ο κ. Ραυτόπουλος ανέδειξε μια ακόμη σοβαρή διάσταση, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

«Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα αυτά τα οποία υπάρχουν στην πλατφόρμα, που στη ζωή μας δεν υπάρχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε περιπτώσεις όπου βασικά αγαθά εμφανίζονται στην εφαρμογή με ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, αλλά είναι μόνιμα εξαντλημένα από τα ράφια των φυσικών καταστημάτων.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Οι καταναλωτές μπορούν είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν στις κινητές συσκευές τους τόσο από το Play Store όσο και από το App Store ή να εισέλθουν απευθείας στην πλατφόρμα μέσω του posokanei.gov.gr.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα, να αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές σε πραγματικό χρόνο και να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος δύο μηνών. Η αναζήτηση των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του. Η εφαρμογή μπορεί να προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.

Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών στην Ελλάδα με τον μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Οπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διαφάνεια στις τιμές είναι «όπλο» για το κράτος, τους καταναλωτές και την υγιή επιχειρηματικότητα και η λειτουργία του PosoKanei εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών που περιλαμβάνει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών. Μάλιστα ανέφερε ότι δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να διαπιστώνουν εάν μια προσφορά είναι πραγματική ή παραπλανητική.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε το PosoKanei ως ένα σημαντικό εργαλείο διαφάνειας για τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή σχεδιάστηκε εξαρχής για εύχρηστη λειτουργία. Οπως ανέφερε, οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σουπερμάρκετ είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά, ενώ πρόσθεσε ότι η τεχνολογική υποδομή της πλατφόρμας βασίζεται σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους της Google και της Microsoft, και η ανάπτυξή της πραγματοποιήθηκε από την ελληνική startup Keyvoto με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρουσία στην Πτολεμαΐδα.

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη υπογράμμισε ότι το PosoKanei δεν υποδεικνύει στον πολίτη τι να αγοράσει ούτε υποκαθιστά την κρίση του, αλλά του παρέχει αντικειμενικά στοιχεία ώστε να επιλέγει ο ίδιος την καλύτερη λύση με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητές του, ενώ σημείωσε ότι η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να είναι απλή και προσβάσιμη σε όλους.

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