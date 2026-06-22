Νόμος Κατσέλη: «Παγώνουν» οι τόκοι στα δάνεια μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν επενδυτές, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και τράπεζες αναφορικά με την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορά τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη. Παρά τη βαρύτητα της απόφασης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα ως προς τον τρόπο εφαρμογής της στην πράξη, γεγονός που συντηρεί το κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά.

Το προσωρινό πάγωμα των τόκων

Οι servicers, με πρόσφατη ανακοίνωσή τους, γνωστοποίησαν ότι μέχρι νεωτέρας δεν θα προχωρούν σε χρέωση τόκων στα συγκεκριμένα δάνεια. Στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται ότι θα κινηθούν τελικά και οι τράπεζες, παρά τις αρχικές πληροφορίες που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικής αντιμετώπισης. Άλλωστε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν διαφορετικές πρακτικές μεταξύ τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης, καθώς οι τελευταίες έχουν αναλάβει το κύριο βάρος της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και των σχετικών χαρτοφυλακίων.







Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, αφορά το επόμενο βήμα: με ποιον ακριβώς τρόπο θα υπολογίζονται και θα χρεώνονται οι τόκοι στο μέλλον.

Οι επόμενες ενέργειες

Η απόφαση του Αρείου Πάγου έδωσε μια κατεύθυνση, την ερμηνεία της οποίας αμφισβητούν με διαφορετικό τρόπο οι διάδικες πλευρές.







Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν φαίνεται προς το παρόν διατεθειμένο να προχωρήσει αυτοβούλως σε περαιτέρω διευκρινίσεις, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχόμενη αποσαφήνιση θα πρέπει να ζητηθεί μέσω νέας δικαστικής διαδικασίας από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους – είτε πρόκειται για servicers και τράπεζες είτε για τους ίδιους τους δανειολήπτες ως διαδίκους.

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