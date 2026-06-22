Έρευνα: Στην Ελλάδα το πιο ακριβό βρεφικό γάλα της Ευρώπης – Οι αποκλίσεις στα σούπερ μάρκετ

Στα όριά τους έχει φέρει η ακρίβεια τους καταναλωτές που επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν τα πιο φθηνά προϊόντα. Οι αποκλίσεις στις τιμές των προϊόντων από τη μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην άλλη, συχνά κάνουν τη διαφορά στον εβδομαδιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ενδεικτικά, αλιεύοντας προϊόντα ίδιας μάρκας, συσκευασίας και βάρους, βρίσκουμε μισό κιλό σπαγγέτι με τιμή από 65 έως και 92 λεπτά, ένα κιλό γιαούρτι με τιμή λίγο κάτω από 4 ευρώ ή έως 5 ευρώ και 35 λεπτά, 1 κιλό στιγμιαίου καφέ με τιμή από 28 μέχρι και 41 ευρώ, σαμπουάν από 4,81 μέχρι και 7 ευρώ κα 40 λεπτά.

Ακριβότερα από τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα ψώνια του σούπερ μάρκετ

Αρκετά είναι τα προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα από τους Ευρωπαίους γείτονές τους.

Ενδεικτικά πωλούνται, ο στιγμιαίος καφές στην Ελλάδα κοστίζει 45,78 ευρώ το κιλό, έναντι 40,45 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, το ρόφημα κακάο σε σκόνη διαμορφώνεται στα 8,98 ευρώ, όταν στην Ε.Ε. η τιμή του είναι 8,68 ευρώ.

Μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στο βρεφικό γάλα σε σκόνη, το οποίο στην Ελλάδα πωλείται προς 26,11 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη κοστίζει 19,36 ευρώ. Διαφορά εμφανίζεται και στο σαμπουάν με κερατίνη, με τιμή 5,40 ευρώ στην ελληνική αγορά έναντι 4,73 ευρώ στην ευρωπαϊκή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της πλατφόρμας posokanei.gov.gr, 176.199 πολίτες τη χρησιμοποίησαν για να συγκρίνουν τιμές.

Όταν ολοκληρώσουν τα ψώνια τις εβδομάδας, οι καταναλωτές έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα έξοδα- το ενοίκιο, τους μηνιαίους λογαριασμούς, το ενεργειακό κόστος.

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