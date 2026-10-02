Ο χαμένος αδελφός πριν από 23 χρόνια και η συγκινητική επανένωση

Μια γυναίκα από την Αγγλία κατάφερε να συναντήσει τον αδελφό της στην τηλεοπτική εκπομπή Long Lost Family, 23 χρόνια αφότου εκείνος της είχε γράψει ένα γράμμα που η ίδια δεν γνώριζε ότι υπήρχε.

Η Λιζ, η οποία εργάζεται ως καθαρίστρια και ζει κοντά στο Μπλάκμπερν, περίπου 296 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, είχε ξεκινήσει να αναζητά τη βιολογική της μητέρα πριν από 30 χρόνια, όταν περίμενε το πρώτο της παιδί.

Η ίδια γνώριζε ότι είχε δοθεί για υιοθεσία όταν ήταν μωρό και ότι η μητέρα της ήταν τρόφιμος σε μονάδα ψυχικής υγείας με την ονομασία Κάλντερστοουνς. Όταν ήταν 8 ετών και άρχισε να αναρωτιέται γιατί δεν έμοιαζε με τους γονείς της, η μητέρα της τής είχε δώσει ένα σημείωμα που εξηγούσε τις συνθήκες της υιοθεσίας και αποκάλυπτε ότι είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό, ο οποίος είχε γεννηθεί δύο χρόνια πριν από εκείνη.

Σε απόσπασμα από το επεισόδιο που προβλήθηκε στις 1 Οκτωβρίου, η Λιζ λαμβάνει ένα γράμμα από τον αδελφό της, Τζον, το οποίο είχε γράψει πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, όπως αναφέρει το People.







Η παρουσιάστρια Νταβίνα ΜακΚολ της εξηγεί ότι όταν ο Τζον αναζητούσε τη μητέρα τους, έμαθε για την ύπαρξή της και της έγραψε ένα γράμμα 23 χρόνια νωρίτερα, το οποίο τοποθετήθηκε στον φάκελό της.







Το γράμμα είχε ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2003. Ο Τζον έγραφε ότι ήταν 40 ετών και ευτυχισμένος στον γάμο του. «Δεν ξέρω γιατί το άφησα τόσο καιρό μέχρι να προσπαθήσω να σε βρω. Θα ήθελα πραγματικά να σε γνωρίσω, να μάθω για τη ζωή σου και πώς ήταν τα πράγματα για σένα», έγραψε. «Θα μπορούσαμε να τα πηγαίναμε πολύ καλά, αλλά αν δεν συναντηθούμε ποτέ, δεν θα το μάθουμε ποτέ, και θα μισούσα να περάσω όλη μου τη ζωή χωρίς να το ξέρω».

«Ελπίζω πραγματικά να μη μεσολαβήσει πολύς χρόνος μέχρι να πάρεις αυτό το γράμμα. Με αγάπη, ο αδελφός σου, Τζον», κατέληγε. Η Λιζ συγκινήθηκε, ενώ η ΜακΚολ τη ρώτησε τι σήμαινε για εκείνη το γεγονός ότι και ο Τζον την αναζητούσε. «Είναι παράξενο, αυτή η παράλληλη πορεία μεταξύ μας», απάντησε.







Η ομάδα της εκπομπής ανακάλυψε ότι η βιολογική τους μητέρα είχε πεθάνει περισσότερα από 20 χρόνια πριν. Ο Τζον αποκάλυψε ότι την είχε συναντήσει περίπου 30 χρόνια νωρίτερα, όμως η συνάντηση δεν εξελίχθηκε όπως ήλπιζε. Όπως είπε, εκείνη παρακολουθούσε τηλεόραση και δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τον γνωρίσει. Πρόσθεσε ότι ο σύζυγός της φαινόταν ελεγκτικός και ενδιαφερόταν κυρίως για το πόσα χρήματα έβγαζε.

Ο Τζον αποφάσισε τελικά να μην κρατήσει επαφή μαζί της. Η Λιζ ενημερώθηκε ιδιωτικά για τον θάνατο της μητέρας τους και στη συνέχεια έμαθε ότι ο αδελφός της ήθελε να τη γνωρίσει και είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί της όλα αυτά τα χρόνια.

Τα δύο αδέλφια, που ζουν σε απόσταση μικρότερη των 30 λεπτών το ένα από το άλλο στο Λανκασάιρ, συναντήθηκαν τελικά σε ένα κοντινό και στους δύο ξενοδοχείο.

«Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ να είχε πάει καλύτερα. Έχω πλέον μια μικρότερη αδελφή. Τη δική μας Λιζ», δήλωσε ο Τζον. Εκείνη απάντησε: «Είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει. Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη, πανευτυχής».

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