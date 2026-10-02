Αϊβάζης: "Δεν είμαι αρνητικός σε έναν γάμο, κάποια στιγμή μπορεί και να συμβεί"

Ο Γιάννης Αϊβαζής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και ο ίδιος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ενός γάμου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι αρνητικός στην ιδέα και πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στο μέλλον.

«Τι εννοείς με το "να περιμένουμε έναν γάμο;". Να με αποκαταστήσετε ξανά; Κάποια στιγμή μπορεί, ξέρω 'γω; Ναι. Δεν είμαι αρνητικός. Και βέβαια δεν είμαι αρνητικός. Εγώ είμαι υπέρ της οικογένειας άλλωστε. Θα μπορούσα κάλλιστα», είπε ο ηθοποιός.

Τι είπε για την προσωπική του ζωή;

«Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν» και είχε προσθέσει: «Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ κάτι, ούτε να παραδεχτώ κάτι σε γενικές γραμμές. Με ενοχλεί όμως όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα. Αν εγώ ή η σύντροφός μου δεν δίνουμε δικαιώματα για οποιοδήποτε πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να σηκώσει το τηλέφωνό του και να σε βγάλει φωτογραφία».

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