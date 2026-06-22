Άγιος Νικόλαος: Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στην «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη

Ποιο ήταν το βιβλίο που σε έκανε να αγαπήσεις το διάβασμα; Και αν δεν έχεις βρει ακόμα αυτό το ξεχωριστό βιβλίο έλα να το αναζητήσουμε μαζί μέσα από ιστορίες, παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες...



Με αφορμή τα βιβλία «Γέφυρες» και «Η Ιστορία του Ηλία που αγαπούσε τα βιβλία» ξεκινάμε ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο των αγαπημένων μας ιστοριών!



Αν είσαι 7–9 ετών και αγαπάς τις ιστορίες, έλα να ανακαλύψουμε μαζί πώς τα βιβλία μπορούν να μας ταξιδέψουν παντού – χωρίς να χρειαστεί να κουνηθούμε από τη θέση μας!



Με εμψυχώτριες τις κ.κ. Άντη Κουτσελάκη (Αρχαιολόγο) και Αφροδίτη Ντελή (Δασκάλα).



Σας περιμένουμε για ένα δημιουργικό ταξίδι γεμάτο βιβλία, φαντασία και νέες ιστορίες, αύριο Τρίτη 23/06/2026 στην «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου.



Εγγραφή στο τηλέφωνο: 28410 - 26899. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.



#ΚΕ2026gr και #forEBEr #Κουνδούρειος

Υπεύθυνη προγράμματος: Ειρήνη Δραγασάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc.

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