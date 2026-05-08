Κολύμβηση: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Γυναικών από την Βασιλάκη στα 1500μ ελεύθερο
clock 19:42 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με το «καλημέρα» στο πολύ σπουδαίο μίτινγκ Acropolis Swim Open, η Άρτεμις Βασιλάκη…έσπασε τα χρονόμετρα.

Η πρωταθλήτρια του Τρίτωνα πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση στα 1500μ ελεύθερο στην πισίνα του ΟΑΚΑ, και τερμάτισε στην πρώτη θέση σε επίδοση 16:20.95. Πρόκειται για πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Γυναικών, καθώς η ίδια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων στο Σαμορίν (28/6/25) είχε σημειώσει 16:22.20.

Η Άρτεμις με αυτή την πολύ σπουδαία επίδοση έκλεισε θέση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026 στο Παρίσι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 στη Βουδαπέστη.

«Δεν το περίμενα» είπε με ειλικρίνεια στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ: «Δεν έχω ετοιμαστεί για αυτούς τους αγώνες, απλά μπήκα με καθαρό μυαλό», εξήγησε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:


