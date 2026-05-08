Εσπερίδα της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο: «Δημογραφικές Προκλήσεις, Υγιής Γήρανση & Κοινωνική Συνοχή στη Σύγχρονη Εποχή»
20:52 | 08/05/2026
Η Περιφέρεια Κρήτης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες για τη συμμετοχή τους στην εσπερίδα που διοργανώνει με τίτλο «Δημογραφικές Προκλήσεις, Υγιής Γήρανση & Κοινωνική Συνοχή στη Σύγχρονη Εποχή». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην Αίθουσα «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ».

Κεντρικός ομιλητής της εσπερίδας θα είναι ο Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ), ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η Ενεργός Γήρανση και η Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών στην Κύπρο».

Την παρουσίαση του κεντρικού ομιλητή θα κάνει ο Γιώργος Ζ. Παπαδάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κύριος Ερευνητής του ΙΤΕ, Πυρηνικός Ιατρός και Πρόεδρος του ΔΕΚΚ.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό θα απευθύνουν:

 Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος.

 Ο Παναγιώτης Τσακαλίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και Καθηγητής Πληροφορικής.

 Ο Δημήτρης Πλεξουσάκης, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) και Καθηγητής Πληροφορικής.

Τον σχολιασμό της κεντρικής ομιλίας θα αναλάβει ο Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

