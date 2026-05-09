Ο Τραμπ περιμένει απάντηση από το Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με... Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στην πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία» για την προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

REPORTER: Do you think Iran is intentionally slow rolling the process?@POTUS: "We'll find out soon enough." pic.twitter.com/j1y0L7cijS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026

Αν και οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται να καθυστερούν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει την επιχείρηση «Ελευθερία». Η επιχείρηση αυτή, η οποία είχε ως στόχο να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, είχε ανασταλεί πριν από λίγες μέρες.







«Νομίζω ότι το "Σχέδιο Ελευθερία" είναι καλό, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε. Ίσως επιστρέψουμε στην επιχείρηση αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω», δήλωσε ο Τραμπ κατά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο.

.@POTUS on Project Freedom: "We'll go a different route if everything doesn't get signed up, buttoned up... We may go back to Project Freedom if things don't happen — but it'll be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom plus other things." pic.twitter.com/QpKc78vo6p — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026

Παρά την αρχική αναστάτωση, ο πρόεδρος Τραμπ διέκοψε ξαφνικά την επιχείρηση την Τρίτη, δηλώνοντας στο Truth Social ότι υπήρξε «μεγάλη πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που έχει παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Ανέφερε επίσης ότι η αναστολή θα διαρκέσει «για μικρό χρονικό διάστημα, για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί».

Ωστόσο, καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, και οι ΗΠΑ περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν.

Η απάντηση του Ιράν στις απειλές του Τραμπ με... Στάνλεϊ Κιούμπρικ

ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, αντέδρασε με αιχμηρή ανάρτηση στην προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Χρησιμοποίησε σαρκαστικά μια σκηνή από την αντιπολεμική ταινία του 1964 «Dr. Strangelove», χλευάζοντας την απειλή του Αμερικανού προέδρου.







Λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο χρόνος για να απαντήσει το Ιράν στη νέα αμερικανική πρόταση λήγει, ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ χαρακτήρισε «παράλογο» τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι αποτρέπει μια πυρηνική κρίση με στρατηγικές όπως οι βομβαρδισμοί. Στην ανάρτησή του, ο Μπαγκάεϊ χρησιμοποίησε απόσπασμα από την κλασική αντιπολεμική ταινία «Dr. Strangelove» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Τραμπ ότι αν η εκεχειρία με το Ιράν αποτύχει, «ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη».







«Είναι παραλογισμός να ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν την ειρήνη και την αποτροπή μιας πυρηνικής κρίσης, ενώ η προτεινόμενη λύση τους είναι «μια μεγάλη λάμψη». ΩΣΤΟΣΟ... (απλώς παρακολουθήστε 🎬 την ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964).», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

It is a grotesque absurdity that they claim to seek peace and prevent a nuclear crisis, yet their proposed solution is “one big glow.”







HOWEVER... (just watch 🎬 Stanley Kubrick’s Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964). pic.twitter.com/WKWFLTh2el — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 8, 2026





Η ανάρτηση του Μπαγκάεϊ με αναφορά στην ταινία του 1964, η οποία σατιρίζει τις πυρηνικές απειλές του Ψυχρού Πολέμου, δείχνει τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.







Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει θέσει ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, κάτι που το Ιράν απορρίπτει επανειλημμένα, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

