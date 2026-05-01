«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ από το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

Με ιδιαίτερη χαρά, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR ENTERTAINMENT WORLD LTD ανακοινώνουν την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ. Μια «πλούσια» παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου μας δημιουργού, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας.

Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης ΝικορέστηςΧανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, συνθέτει ο Γιώργος Ανδρέου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες.

Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου, βλέπουμε την Υρώ Μανέ (Ιουλιέτα) και τον Άκη Σακελλαρίου (Ρωμαίος). Την σκηνή δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο οι Σπύρος Μπιμπίλας (Μερκούτιος),Γιάννης Δρακόπουλος (Πάτερ Λαυρέντιος) και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως Παραμάνα της Ιουλιέτας! Μαζί τους και οι Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου,σε έναν θίασο που,με όχημα την υψηλή ενέργεια, τον γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ, υπόσχεται στιγμές γέλιου και ξεκαρδιστικών ανατροπών.

ΙΟΥΛΙΕΤΑ: «Σου το ‘πα μια, σου το ‘πα δυό, πέντε φορές και δέκα

ένα οφείλω να σου πω, έκλεισα ως γυναίκα!»

ΡΩΜΑΙΟΣ: «Νύχτες πολύ μεθυστικές περνώ πάντα κοντά σου

κι απ’ τους χουρμάδες πιο γλυκά είν’ τα γλυκά φιλιά σου!»

Ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ δεν είναι απλώς μια κωμωδία· είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και την σκοπίμως ανατρεπτική γλώσσα του, το έργο σατιρίζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλώντας ουσιαστικά ερωτήματα αβίαστο γέλιο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου

Σχεδιασμός ήχου – ηχοληψία: Μανώλης Καραδημητράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδη

Παίζουν: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας,Γιάννης Δρακόπουλος,Δαυΐδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη,Νίνα Φώσκολου

Στον ρόλο της Παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης!

Παραστάσεις στην Κρήτη:

Χανιά, Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Ρέθυμνο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο «Ερωφίλη» Φορτέτζα

Ηράκλειο, Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου, Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Προπώληση εισιτηρίων:

