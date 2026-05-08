Δανδουλάκη: "Θα πάψω να είμαι ζωντανή αν δεν κάνω όνειρα"

Η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και επισήμανε πως κάνει όνειρα για τα επόμενα πενήντα χρόνια.

«Εγώ κάνω όνειρα για τα επόμενα 50 χρόνια. Εδώ πέφτει ένα γέλιο, αλλά δεν θα πάψω να κάνω όνειρα γιατί νομίζω ότι αλλιώς θα πάψω να είμαι ζωντανή», είπε η ηθοποιός

«Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά», πρόσθεσε.

