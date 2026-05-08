ΣΑΒ.09 Μαΐ 2026 10:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Παναθηναϊκός - Βαλένθια 86-89: Θα πρέπει να το διεκδικήσει στην Ισπανία...-Πέρασε η Φενέρμπαχτσε
pao
clock 23:21 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε Game 5 θα λύσουν τις διαφορές τους Παναθηναϊκός και Βαλένθια. Οι πράσινοι πήραν δύο ματς στην Roig Arena, οι πορτοκαλί απάντησαν με δύο νίκες στο Telekom Center Athens, επικρατώντας με 89-86 στο Game 4 κι έτσι η σειρά θα γυρίσει στην Ισπανία, με το τελευταίο εισιτήριο του EuroLeague Final Four 2026 να παραμένει χωρίς κάτοχο.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 15 πόντους στο πρώτο μέρος, έκανε μεγάλο come-back στην τρίτη περίοδο, πέρασε μπροστά αλλά δεν κατάφερε να γίνει ποτέ αφεντικό και τελικά λύγισε από το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ματ Κοστέλο έβαλε 1/2 βολές στα 7.1″ πριν το τέλος, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μάζεψε το ριμπάουντ, αλλά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν κατάφερε να βάλει το τρίποντο ισοφάρισης για την παράταση, σουτάροντας λίγο μετά από το κέντρο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 3 (1), Όσμαν 26 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 12 (4/7 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος (2 ριμπάουντ), Γκραντ 4 (2/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Ναν 19 (5/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 8 (11 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φαρίντ, Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μήτογλου

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (0/3 δίποντα,1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τέιλορ 11 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ρίβερς 7 (1/4 τρίποντα), Πραντίγια 10 (2/4 τρίποντα), Ντε Λαρέα 1 (2 ασίστ, 3 λάθη), Κι 12 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 29 (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Μουρ 2, Σακό 2, Τόμπσον 8 (2), Κοστέλο 1 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

Φενέρμπαχτσε σε μια συγκλονιστική μάχη νίκησε στο Κάουνας με 94-90 τη Ζαλγκίρις και πέρασε στο φάιναλ φορ όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Euroleague Παναθηναικός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis