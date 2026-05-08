Παναθηναϊκός - Βαλένθια 86-89: Θα πρέπει να το διεκδικήσει στην Ισπανία...-Πέρασε η Φενέρμπαχτσε

Σε Game 5 θα λύσουν τις διαφορές τους Παναθηναϊκός και Βαλένθια. Οι πράσινοι πήραν δύο ματς στην Roig Arena, οι πορτοκαλί απάντησαν με δύο νίκες στο Telekom Center Athens, επικρατώντας με 89-86 στο Game 4 κι έτσι η σειρά θα γυρίσει στην Ισπανία, με το τελευταίο εισιτήριο του EuroLeague Final Four 2026 να παραμένει χωρίς κάτοχο.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 15 πόντους στο πρώτο μέρος, έκανε μεγάλο come-back στην τρίτη περίοδο, πέρασε μπροστά αλλά δεν κατάφερε να γίνει ποτέ αφεντικό και τελικά λύγισε από το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ματ Κοστέλο έβαλε 1/2 βολές στα 7.1″ πριν το τέλος, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μάζεψε το ριμπάουντ, αλλά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν κατάφερε να βάλει το τρίποντο ισοφάρισης για την παράταση, σουτάροντας λίγο μετά από το κέντρο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 3 (1), Όσμαν 26 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 12 (4/7 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος (2 ριμπάουντ), Γκραντ 4 (2/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Ναν 19 (5/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 8 (11 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φαρίντ, Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μήτογλου

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (0/3 δίποντα,1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τέιλορ 11 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ρίβερς 7 (1/4 τρίποντα), Πραντίγια 10 (2/4 τρίποντα), Ντε Λαρέα 1 (2 ασίστ, 3 λάθη), Κι 12 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 29 (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Μουρ 2, Σακό 2, Τόμπσον 8 (2), Κοστέλο 1 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

@Η Φενέρμπαχτσε σε μια συγκλονιστική μάχη νίκησε στο Κάουνας με 94-90 τη Ζαλγκίρις και πέρασε στο φάιναλ φορ όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό