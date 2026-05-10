Χερσόνησος: Είχε στο σπίτι του κάνναβη σε μορφή σοκολάτας
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου 27χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του αλλοδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

