Πάνω από 10 άτομα στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε πλοίο στο Μαϊάμι
clock 15:14 | 10/05/2026
newsroom ekriti.gr

Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε πλοίο ανοιχτά του Μαϊάμι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αμερικανικών αρχών και των σωστικών συνεργείων. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, από το περιστατικό τραυματίστηκαν αρκετοί επιβαίνοντες, ενώ περισσότεροι από δέκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.



Όπως ανέφεραν διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, εντοπίστηκαν πολλοί τραυματίες πάνω στο σκάφος, με τους 15 από αυτούς να κρίνονται απαραίτητο να διακομιστούν άμεσα στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

