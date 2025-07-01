Ηράκλειο: Τραγωδία σε παραλία - Προσπάθησε ο ναυαγοσώστης αλλά δεν τα κατάφερε

Xωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου, ανασύρθηκε σήμερα ένας 69χρονος άνδρας από την Γερμανία.

Στον 69χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή Χερσονήσου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία ΠΑ. Γ.Ν. Ηρακλείου.

