ΔΕΥ.06 Απρ 2026 21:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Τραγωδία σε παραλία - Προσπάθησε ο ναυαγοσώστης αλλά δεν τα κατάφερε
clock 20:20 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Xωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου, ανασύρθηκε σήμερα ένας 69χρονος άνδρας από την Γερμανία.

Στον 69χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή Χερσονήσου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία ΠΑ. Γ.Ν. Ηρακλείου.

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πνιγμός Δήμος Χερσονήσου Λιμενικό Σώμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis