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ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερις νεκροί μετά από φωτιά σε κοντέινερ
πυροσβέστης
clock 08:21 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα, όπου μετά από φωτιά εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένες σοροί μέσα σε κοντέινερ, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος διαμονής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, τα θύματα εκτιμάται ότι είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια -ένας άνδρας και τρεις γυναίκες- τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο χώρο, με τις αρχές να προχωρούν στη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, μαζί με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διερευνηθούν όλα τα σενάρια σχετικά με την έναρξη της φωτιάς.

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