Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερις νεκροί μετά από φωτιά σε κοντέινερ

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα, όπου μετά από φωτιά εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένες σοροί μέσα σε κοντέινερ, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος διαμονής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, τα θύματα εκτιμάται ότι είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια -ένας άνδρας και τρεις γυναίκες- τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο χώρο, με τις αρχές να προχωρούν στη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, μαζί με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διερευνηθούν όλα τα σενάρια σχετικά με την έναρξη της φωτιάς.

Τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικίσκο, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

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