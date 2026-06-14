Κώστας Τσουκαλάς: Η γύμνια της κυβερνητικής πολιτικής δεν κρύβεται με έργα βιτρίνας

«Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία», υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.



Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει στη δήλωση του ότι «η υγεία στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται» και ότι «η πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ γκρέμισε την εικονική πραγματικότητα, που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας». Ειδικότερα αναφέρει ότι «επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, οι ανισότητες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία διευρύνονται συνεχώς» και ότι «οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία». Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι «το δημόσιο σύστημα υγείας έχει μεγάλες ελλείψεις, οι οποίες αναγκαστικά καλύπτονται από ιδιωτικές πληρωμές. Γι’ αυτό και το 34,6% των δαπανών υγείας είναι ιδιωτικές, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 14,8%». Επίσης, «οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η καθήλωση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας οδηγεί σε εκρηκτικές κοινωνικές ανισότητες», υπογραμμίζοντας ότι «το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν μπόρεσαν να τη λάβουν για οικονομικούς ή άλλους λόγους, έφτασε στο 11,6%», δηλαδή «ποσοστό πενταπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 2,4%». Προσθέτει ότι «η εικόνα γίνεται ακόμα χειρότερη αν συγκρίνουμε τα εύπορα με τα φτωχά στρώματα», καθώς θα διαπιστωθούν «πολύ μεγάλες αποκλίσεις σε επίπεδο ποιότητας υγείας».

«Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία», σημειώνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μητσοτάκης για πολεοδομίες: «Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι» -Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Δωρεάν μετακινήσεις και κοινωνική κατοικία προτείνει ο Ανδρουλάκης