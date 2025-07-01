Γιώργος Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαστε φίλοι με Βορίδη και Αυγενάκη, ήξερα ότι παρακολουθούμαι

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας, Γιώργης Ξυλούρης, το όνομα του οποίου συμπεριλαμβάνεται στις συνομιλίες της δικογραφίας που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και φέρει το ψευδώνυμο «Φραπές».

Ερωτηθείς για το πώς βγήκε το ψευδώνυμο «Φραπές», ο κ. Ξυλούρης είπε χαρακτηριστικά: «Να πάτε να ρωτήσετε τον κ. Βελόπουλο που σαλιαρίζει εδώ κι 1,5 χρόνο… αυτός ο καραγκιόζης το λέει εδώ και 1,5 χρόνο στην Βουλή, αυτός το έβγαλε», ανάφερε μιλώντας στον ρ/σ «Παραπολιτικά».

Αναφερόμενος για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε: «Αυτά που μου προσάπτουν, γράφουν και λένε για Μάκη και τον κ. Φλωρίδη….επειδή θέλουν να στοχοποιήσουν και χτυπάνε τον κ. Βορίδη, τον κ. Φλωρίδη δεν τον ξέρω καθόλου… ούτε μίλησα, ούτε υπάρχει συνομιλία με τον κ. Βορίδη, ούτε ζήτησα από τον κ. Βορίδη κάτι, ούτε απαίτησα κάτι, ούτε είμαι σε θέση να μεθοδεύσω να αντικαταστήσω εγώ ή να ‘’ξεκωλώσω’’, όπως γράφουν στη συνομιλία μέσα, την κυρία Ευρωπαία».

«Ήξερα ότι παρακολουθούμαι»

«Έχω πει πολύ περισσότερα πράγματα που τα έχουνε κόψει. Τώρα και δύο χρόνια που παρακολουθούμαι, το ξέρω ότι παρακολουθούμαι, βρίζω, λέω άλλα πράγματα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση από πού γνώριζε ότι παρακολουθείται, απάντησε: «Το ‘ξερα», για να συμπληρώσει: «Το ‘ξερα. Στο τηλέφωνο όταν μιλείς στο τηλέφωνο και ακούς μετά από κάποια δευτερόλεπτα και σου κάνει ένα βούισμα μέσα, καταλαβαίνεις ότι μπαίνει άλλος», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε κάποια ενημέρωση ότι παρακολουθείται, απλά «το υπολόγιζε».

«Βρίζω, λέω πολύ περισσότερα, δεν ζήτησα ούτε να ξεμπλοκάρουν το ΑΦΜ των παραγωγών ή το δικό μου, ούτε της οικογένειάς μου, ούτε να γίνει πληρωμή ούτε να αντικαταστήσω, δεν είμαι σε θέση εγώ να μεθοδεύσω να αντικαταστήσω Εισαγγελέα. Αν είχα τέτοια δυνατότητα, θα είχα ζητήσει και να μεθοδεύσω να με πληρώσουνε και να μην με έχουν όμηρο τρία χρόνια στους ελέγχους και απλήρωτη η οικογένειά μου», υπογράμμισε.

«Λειτουργούνε όλα πολύ σωστά. Αυτά που λένε για χιλιάδες αιτήσεις ο κ. Βελόπουλος, ο κ. Τέλογλου, ο ένας ο άλλος. Οι αιτήσεις, θέλω να ξεκαθαρίσω, οι αιτήσεις στο ΚΥΔ να είναι 580. 580 αιτήσεις των παραγωγών με ιστορικά δικαιώματα 490 από το 2005», εξήγησε.

Για Βορίδη και Αυγενάκη

Κληθείς να απαντήσει αν γνώριζε τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη και επικαλείται τα ονόματά τους, απάντησε: «Εγώ τα επικαλούμαι; Οι δημοσιογράφοι τα επικαλούνται και ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα επικαλείται».

«Υπάρχουν διάλογοι, δεν είναι διάλογοι που είναι μέσα, ορισμένους κόβουνε ορισμένους βάνουνε, αυτό θα ξεκαθαριστεί στη Δικαιοσύνη», τόνισε.

Για τα 8,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα της Κρήτης

«Η Κρήτη αυτή τη στιγμή χρεώνεται 8.700.000 πρόβατα. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή, μιλώ σαν πρόεδρος του Συνεταιρισμού στο Ηράκλειο, αλλά η Κρήτη παίρνει 2,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα επιδοτείται και δηλώνουν 8,5. Αν δεν είναι 8,5 και είναι 6,5, τα 4 δεν επιδοτούνται. Για 2,5 εκατομμύρια πρόβατα επιδοτήθηκε η Κρήτη, όχι για 8,5 που φαίνονται στα χαρτιά. Τα 8,5 πληρώνουν εφορία, ΟΣΔΕ, ενεργοποιήσεις, ΕΛΓΑ, πληρώνουν τα 8,5», ανέφερε ο κ. Ξυλούρης.

«Το 2015, το έχω ξαναπεί, πήγανε και ανοίξανε όλα τα ΚΥΔ ελεύθερα ενώ ήταν 300 συνεταιριστικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και δεν εξέφυγε το πράγμα. Έρχεται λοιπόν το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει τα ΚΥΔ και όποιο λογιστικό γραφείο ήθελε έκανε ενεργοποιήσεις και ΚΥΔ και όποιος υπολογιστής ήθελε έμπαινε και έκανε πέντε αιτήσεις ανά την Ελλάδα, λεύθερα όλα. Και πάνε το ’17 και βγάνουν μια υπουργική απόφαση και έγκριση της ΕΕ ‘’όποιος έχει στρέμματα χωρίς ζώα επιδοτείται, αγραναπαύσεις, φυτά και μπαίνουν του ’17’’, εκεί θα πάνε. Από του ’17 και μετά να ψάξουν τις δηλώσεις πώς αυξηθήκαν οι αιτήσεις ανά την Ελλάδα όχι κατά την Κρήτη… Έρχεται το ’22 η υπουργική απόφαση του κ. Γεωργαντά και λέει ‘’όποιος δεν έχει ζωικό κεφάλαιο, έχει δεν έχει στρέμματα, δεν μπορεί να μπει στο καθεστώς επιδότησης’’ και πηγαίνανε όλοι και γράφανε και αγοράζανε 100 και βάζανε 130, αγοράζανε 200 και βάζανε 260. Έτσι ανέβηκε το ζωικό κεφάλαιο όχι ότι επιδοτείται. Φορολογείται, πληρώνει ΕΛΓΑ, όλα, αλλά δεν πληρώνεται το ζωικό κεφάλαιο…», εξήγησε.

Ερωτηθείς αν πήραν οι αγρότες στην Κρήτη λεφτά που δεν τα δικαιούνταν, απάντησε: «Φυσικά και θα έχουνε πάρει. Όχι στην Κρήτη αλλά ανά την Ελλάδα».

«Έχετε καταλάβει από όλα αυτά που γίνονται όλες τις ημέρες ότι ο Ξυλούρης έγραφε τα πρόβατα της Κρήτης;», διερωτήθηκε.

«Είμαστε φίλοι με Βορίδη και Αυγενάκη, δεν έχουμε τέτοιες εμπλοκές εμείς»

«Είμαστε φίλοι με τον Βορίδη και τον Αυγενάκη, γνωριζόμαστε, δεν έχουμε τέτοιες εμπλοκές εμείς. Πρόεδρος του συνεταιρισμού είμαι, συναλλαγές είχα με τους υπουργούς Γεωργίας και με τον Βορίδη και με τον Φλωρίδη. Δεν είχα με τον υπουργό Τουρισμού ή με τον υπουργό Εξωτερικών, εκεί που είναι η δραστηριότητά μου είναι και οι γνωριμίες μου. Σωστά; Τα 8,5 εκατομμύρια πρόβατα δεν έχουν γραφεί στην Κρήτη από τον Ξυλούρη. Όλη η Κρήτη δηλώνει στο κτηνιατρικό μητρώο 8,5 εκατομμύρια πρόβατα», σημείωσε.

«Πού ξέρετε ότι η Κρήτη δεν έχει 8,5 εκατομμύρια» αιγοπρόβατα;

Μάλιστα, σε σχόλιο ότι η Κρήτη δηλώνει 8,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα χωρίς να τα έχει, απάντησε: «Πού το ξέρετε εσείς πως δεν τα έχει;»

Και συμπλήρωσε: «Μου κάνατε μια ερώτηση αν τα πήρα νόμιμα. Εγώ είμαι αγρότης κτηνοτρόφος από το 2005, δεν είμαι ούτε του ’17 ούτε του ’20 ούτε του ’22. Εγώ είμαι από το 2005 αγρότης κτηνοτρόφος με έναρξη με άδεια λειτουργίας και προκαλώ τον καθένα όπως με καταμετρούνε κάθε χρόνο και στο ζωικό κεφάλαιο και στο σύστημα των αγροτοτεμαχίων και στα συμβόλαια να ξανάρθουν αύριο το πρωί δεν έχω κανένα θέμα σαν Ξυλούρης. Αν ορισμένοι νομίζουνε ότι θα λασπολογήσουν τον Ξυλούρη, για να βγούνε λάδι, είναι γελασμένοι. Πολύ γελασμένοι», χωρίς να διευκρινίζει σε ποιους αναφέρεται.

«Καμία ποινική ευθύνη δεν έχω»

«Καμία ποινική ευθύνη τη στιγμή που δεν έχω λαθρέψει 1 ευρώ ευρωπαϊκό από επιδοτήσεις, οικονομική συναλλαγή δεν υπάρχει. Κουβέντες έχω πει και θα λέω και θα βρίζω και θα συνεχίζω να λέω και εδώ είμαι αν λέω κουβέντες λάθος να με βάλουν φυλακή», κατέληξε ο κ. Ξυλούρης.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Διαλόγους - "φωτιά" για τις κομπίνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει στο φως το ekriti

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι στο φως... με φόντο την Κρήτη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορούσε να προλάβει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς;