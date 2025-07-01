ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι στο φως... με φόντο την Κρήτη

Νέοι διάλογοι έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας ένα πολύπλοκο παρασκήνιο στον χώρο του αγροτικού τομέα και των επιδοτήσεων και δείχνοντας για άλλη μια φορά το μέγεθος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στελέχη οργανισμών, συνδικαλιστές, τοπικοί παράγοντες και εμπλεκόμενοι στον μηχανισμό των δηλώσεων ΟΣΔΕ εμφανίζονται να συνομιλούν για ελέγχους, παρεμβάσεις, διασυνδέσεις και συμφωνίες κάτω από το ραντάρ της θεσμικής λειτουργίας. Οι καταγραφές, που εντείνουν τα ερωτήματα για τον ρόλο και τη λειτουργία κρίσιμων δομών, σκιαγραφούν μια προβληματική εικόνα, όπου το θεσμικό πλαίσιο δείχνει να υποχωρεί μπροστά σε άτυπα δίκτυα επιρροής και συνεννοήσεων.

Οι νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι που παρουσίασε το ethnos.gr

Διάλογος Λ. Ζερβού με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου:

Ζερβός: Αυτός είναι φίλος του Λευτέρη. Κανονικός φίλος του Λευτέρη

Βενιεράκης: Να πεις στον Καλφούντζο (ιδιοκτήτης ΚΥΔ Λάρισας) να πάρουν οι Ζωνιανοί τα δικαιώματα με 10 ευρώ και να σου κανονίσω εγώ να τα πουλήσουν με 30 ευρώ

Ζερβός: Μιλήστε μαζί και κανονίστε τα όλα.

Δεύτερος διάλογος μεταξύ του Ξυλούρη και του Ζερβού στις 15.11.24 για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιώργος Ξυλούρης : Αν εθαρείται, εγώ επί ΣΥΡΙΖΑ, επάλευα.

Ζερβός : Εγώ σου είπα να κάνω τον έλεγχο;

Ξυλούρης: Γιατί ήθελες εσύ να μου κάνουν έλεγχο, επειδή είμαι κοντά στον υπουργό; Να γαμ**** ο υπουργός και όλοι. Και καταστράφηκα απίς και μπήκε ο Αυγενάκης. Με βάνει και κάνω της Τυχεροπούλου μήνυση. Ο Παπαδάκης Γρύλλος ο γκεσταμπίτης με έδωσε

Στις 31.12.24 ο Γρύλλος Παπαδάκης συνομιλεί με τον πρώην Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Λευτέρη Ζερβό και τους ελέγχους του Οργανισμού.

Ζερβός: Λοιπόν ο έλεγχος είναι αναπόφευκτος. Έκανα μια κουβέντα, έβαλα τον Κ. μπροστά, αλλά δεν. Προσπαθώ να δω τώρα τι κλιμάκιο θα κατέβει. Ποιοι θα κατέβουν, πώς είναι. Θέλω να δεις τι θα κάνεις. Θα μιλήσω και με τον Τρουλλινό και θα σου πω.

Παπαδάκης: Μίλησα με τον Ζ. έχει ραντεβού με Μπαμπασίδη, θα μιλήσουνε.

Ζερβός: Θα τον πάρω τηλέφωνο και θα σου πω.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: κάτω γίνεται πες της πουτάνας το εξάσατε.

Ζερβός: Εντάξει. 6 μήνες από παντού.

Παπαδάκης: Φίλε, εγώ το θεωρώ πες ότι είναι.

Ζερβός: Τι να κάνω τώρα; Δε μπορώ αλλιώς.

Παπαδάκης: Μπράβο αλλά πες του και’ συ γιατι εγώ του πα. Εγώ θεωρώ του λέω Γιάννη είναι σκόπιμο. Για να φάνε τους ψήφους του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Τώρα από εκεί και πέρα ξες.

Ζερβός: Αυτό! Θα τον φοβερίσω εγώ.

Παπαδάκης: Μίλησα πες και με τον Γρύλλο και στο χωριό με ορισμένους, μη βάλεις το όνομά μου γίνεται πες κακός χαμός.

Στις 21.12.2024 ο Γ. Ξυλούρης μιλά με τον Κ.Π., όπου στη συνομιλία γίνετια αναφορά στον Κώστα Μπαγινέτα, νυν γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. )

Γιώργος Ξυλούρης: Δευτέρα, Τρίτη να… και κάτι του’ πα για τον Μπαγινέτα ότι με έκοψε και μου λέει “έχω πολλά παράπονα απ’όλους”, μου λέει. Αυτός μου λέει άμα δεν τα πάρει, δε φτιάχνει δουλειά.

Κ.Π.: Α να μπράβο, ωραίος, ρε μου το πε κι εμένα αυτό ρε.

Γιώργος Ξυλούρης.: Και του λέω, είναι δυνατόν να τα πάρει από μένα του λέω; Μόνο καμιά γεμιστήρα του λέω μπορεί να πάρει ο Μπαγινέτα. (γέλια).

Στις 03.1 2025 και στις 04.01.2025 υπάρχει διάλογος μεταξύ Κυριάκου Μπαμπασίδη πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Γιάννη Γλετζάκη, μέλος του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Έλα, τι κάνεις; Τώρα εγώ σε πήρα για το εξής. Την Τρίτη, την Τετάρτη θα κάνουμε έλεγχο κάτω εκεί στο Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο. Αυτό, πώς το λέτε;

Γιάννης Γλετζάκης: Ναι, Ζωνιανά.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ναι, Ζωνιανά και τα λοιπά. Να έχεις υπόψη σου κι εσύ.

Ακολούθως την επόμενη ημέρα ο κοριός «ακούει» τον εξής διάλογο:

Γιάννης Γλετζάκης. Έχω μια ανησυχία. Λαμβάνω κάποια τηλέφωνα. Από τον έλεγχο, με τους ελέγχους. Μπορούμε να τον επάμε κανά μήνα πίσω; Γίνεται της π@#τάνας με τα ζα.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Γιάννη άκουσέ με. Αυτός ο έλεγχος έχει πάει και στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και παντού.

Γιάννης Γλετζάκης: Πάρε με στο WhatsApp.

