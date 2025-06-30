Κρήτη: Διαλόγους - "φωτιά" για τις κομπίνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει στο φως το ekriti
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνομιλίες - "φωτιά" από την ογκώδη δικογραφία των 3.000 σελίδων, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις νόμιμες επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πολιτικά πρόσωπα και κομματικοί παράγοντες στην ΝΔ στην Κρήτη σε ευθεία συνεννόηση και μέσα από "γαργαλιστικούς" διαλόγους... "μοιράζουν" χρήματα του οργανισμού και παρεμβαίνουν, ακόμα και σε νόμιμους ελέγχους.

Οι διάλογοι που φέρνει στο φως της δημοσιότητας σήμερα το ekriti αποκαλύπτουν επικοινωνίες του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβού με το στέλεχος της ΝΔ από το Ρέθυμνο, Νίκο Κεφαλογιάννη.

Στο επίκεντρο οι καταγγελίες για ελέγχους σε συγκεκριμένες οικογένειες κτηνοτρόφοων των Ζωνιανών, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2024.

