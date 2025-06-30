ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην «κοπτοραπτική» ο Σταμενίτης – «Παραιτήθηκα για να διευκολύνω τον πρωθυπουργό»

«Δεν είχα καμία σχέση» ισχυρίζεται τώρα ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Διονύσης Σταμενίτης, που υπέβαλε την παραίτησή του όταν ήρθε στο φως διάλογος που είχε με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω συνεχών αποκαλύψεων για το κύκλωμα που είχε στηθεί με γαλάζιους παράγοντες στον Οργανισμό.

Δεν υπάρχει κανέναν αίτημά μου για προσωπική εξυπηρέτηση, και ο διάλογος που εμφανίστηκε ως δήθεν δικός μου είναι προϊόν κοπτοραπτικής, υποστήριξε ο κ. Σταμενίτης μιλώντας στην ΕΡΤ. Όσον αφορά στους λόγους της παραίτησής του εφόσον όπως λέει δεν φέρει καμία ευθύνη, ο κ. Σταμενίτης είπε ότι πήρε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει τον πρωθυπουργό ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν είχα καμία ευθύνη, δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε διαχειρίστηκα χρήματα», υποστήριξε.

Ο διάλογος Σταμενίτη – Μπαμπασίδη

Υπενθυμίζουμε ότι η επίμαχη συνομιλία που είδε το φως της δημοσιότητας ήταν ανάμεσα στον κ. Σταμενίτη με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαπασίδη έχει ως εξής:

Διονύσης Σταμενίτης: Μου είπαν ότι ο Β. κατάφερε να μετατρέψει μια έκταση από γλυκό καλαμπόκι σε κανονικό. Θέλω να μου πεις πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ.

Κυριάκος Μπαμπασίδης (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν ξέρω εάν γίνεται, να το δούμε.

Διονύσης Σταμενίτης: Όχι, είμαι σίγουρος ότι γίνεται.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Είναι παράτυπο αυτό. Δες εάν μπορεί να το κάνεις εσύ στο υπουργείο.

Στην στιχομυθία φέρεται να υπάρχει και άλλη εκδοχή που είναι η εξής:

Σταμενίτης: Άκουσα τώρα έναν τύπο που με πήρε…

Μπαμπασίδης: Ναι

Σταμενίτης: Και μου λέει, εεε, αυτός έχει δηλώσει γλυκά καλαμπόκια και θέλει να δηλώσει κανονικά. Ή ανάποδα δεν ξέρω τι έχει.

Μπαμπασίδης: Ναι

Σταμενίτης: Και του λέω αυτό δεν γίνεται, μου λέει το έκανε ο τάδε λέει με το τάδε ΑΦΜ, το έκανε ο Β. με έναν τύπο λέει εκεί πέρα, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα του το άνοιξε το διόρθωσε.

Μπαμπασίδης: Ποιος είναι αυτός; Είναι σοβαρό

Σταμενίτης: Δεν το ξέρω

Μπαμπασίδης: Ισχύει καταρχήν αυτό που λέει αυτός;

Σταμενίτης: Ε τι να σου πω, μου το είπε ένας

Μπαμπασίδης: Ότι κάποιος του άνοιξε το σύστημα εδώ; Δεν εεε και από δω γίνεται

Σταμενίτης: Δεν το ξέρω

Μπαμπασίδης: Το σύστημα δεν το ανοίγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ανοίγει η εταιρεία με εντολή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σταμενίτης: Δεν το ξέρω

Μπαμπασίδης : Μήπως το λέει έτσι

Σταμενίτης: Μπορεί

Μπαμπασίδης: Ναι

Τι λέει ο Σταμενίτης

«Πράγματι την ημέρα που βγήκε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε διάλογος δήθεν δικός μου, προϊόν κοπτοραπτικής. Είναι απόλυτο ψέμα, δεν υπάρχει πουθενά στη δικογραφία. Υπάρχουν 250 δευτερόλεπα καταγεγραμμένα και δεν υπάρχει καμία παρατυπία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έφτασε στους δημοσιογράφους ερώτημα που μού τέθηκε από παραγωγό για πώς θα άλλαζε το καλαμπόκι. Στη δικογραφία του ξεκαθαρίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και ζητώ επιβεβαίωση από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ωστόσο, «δημιουργεί πολιτικές εντυπώσεις ότι εγώ εμφανίζομαι σε επικοινωνία», επεσήμανε, προσθέτοντας:

«Ήταν μονόδρομος η παραίτησή μου για να διευκολύνω την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ώστε να συνεχιστεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να φανεί πού έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η δική μου καταγραφή δεν έχει καμία σχέση κι επειδή διαπίστωσα ότι υπήρχε εκείνη η κοπτοραπτική δράσεων που δεν είχα πει, υπέβαλα την παραίτησή μου».

Ο Διονύσης Σταμενίτης ανέφερε ότι το ζήτημα είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει καθώς 3, 5 δισ.έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δράση στον αγροτικό τομέα ενώ γίνεται αγώνας να εξαλειφθούν παθογένειες του παρελθόντος.

«Ήδη από το 2020 έχουν σταλεί πολλές υποθέσεις στη Δικαιοσύνη για παράνομες επιδοτήσεις. Εγινε προσπάθεια από το 2019 να εξαλειφθούν οι παθογένειες. Προφανώς δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα γι αυτό καταργήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον πρωθυπουργό. Δεν υπήρχε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης καθώς οι περιφέρειες αδυνατούσαν, δεν υπήρχε Κτηματολόγιο για διασταυρωτικό έλεγχο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε το απαραίτητο προσωπικό για ελέγχους, ούτε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα», είπε ο Διονύση Σταμενίτης.

