Σταμενίτης: Βέβαιο πως έχει γίνει κοπτοραπτική των λεγομένων μου

Μόλις λίγα 24ωρα μετά την παραίτηση και την αντικατάστασή του ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης, που το όνομά του αναφέρεται στους διαλόγους για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση.

Ο Διονύσης Σταμενίτης μιλώντας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Καλημέρα ΣΚΑΙ» σημείωσε πως υπέβαλε την παραίτησή του γιατί το όνομά του ενεπλάκη σε μια δικογραφία, γεγονός που δημιουργούσε αρνητικές εντυπώσεις: «Δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στον πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και πρέπει να τα λύσουμε».

Ο ίδιος εξήγησε πως ζητούσε από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινήσεις για συγκεκριμένα διαδικαστικά θέματα (όπως τη μετατροπή καλαμποκιού σε γλυκό καλαμπόκι σε δηλώσεις αγροτών): «Ζήτησα απλώς διευκρινίσεις ως Υφυπουργός για ένα τεχνικό θέμα που μου μετέφερε ένας πολίτης. Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια παρέμβασης ή παρατυπίας».

Συμπλήρωσε πως είναι βέβαιο πως έχει γίνει κοπτοραπτική των όσων είπε λέγοντας μάλιστα πως – στους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας – έχουν προσθέσει λόγια που δεν έχει πει, ή που έχει πει σε άλλη χρονική στιγμή και σε άλλο διάλογο.

Τόνισε πως κάποιες συνομιλίες δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης, ενώ σημειώθηκαν παρατυπίες στους διαλόγους δημιουργώντας εντυπώσεις.

Τα ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μάχη της Κρήτης - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανείς δεν ήξερε, αλλά... όλοι γνώριζαν!

Ηράκλειο: Την χτυπούσε μέσα στο αυτοκίνητο αλλά τον πρόδωσε ο αυτόπτης μάρτυρας!