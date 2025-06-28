ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμα δύο παραιτήσεις «γαλάζιων» στελεχών

Ακόμη δύο παραιτήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τον Ανδρέα Καρασαρίνη, γραμματέα, αγροτικού τομέα της ΝΔ και τον Γιάννη Τρουλλινό μέλος της πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Και τα δύο «γαλάζια» στελέχη έστειλαν επιστολές παραίτησης στον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κώστα Σκρέκα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ο παρακάτω διάλογος που προέρχεται από τηλεφωνική συνομιλία στις 8 Ιανουαρίου 2025 μεταξύ του Ανδρέα Καρασαρίνη και του Κυριάκου Μπαμπασίδη (ο οποίος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα τον Νοέμβριο του 2024):

Μ.Κ. (Μπαμπασίδης Κυριάκος): Ανδρέα

Κ.Α. (Καρασαρίνης Ανδρέας): Έλα

ΜΚ: Το σενάριο του δικαστικού που είχαμε πει

ΚΑ: Ναι

ΜΚ: Άρχισα να το ξαναακούω από διάφορα κανάλια

ΚΑ: Δεν σε, δεν σ’ ακούω καλά;

ΜΚ: Το σενάριο του δικαστικού άρχισα να το ξαναακούω πριν από λίγο, το έχεις ακούσει εσύ;

ΚΑ: Ε, εγώ έχω μείνει σε αυτό που σου είπα

ΜΚ: Ναι

ΚΑ: Ότι και καλά δεν ευδοκίμησε δεν ξέρω, γι’ αρχή και έμεινε πίσω

ΜΚ: Ναι

ΚΑ: Κοίταξε να δεις εεε, εκείνα επειδή δεν ξέρω, επειδή έχεις βάλει μπρος για το δεκάξι και για τα υπόλοιπα

ΜΚ: Ναι

ΚΑ: Τώρα να κόψουν όλη αυτή τη διαδικασία ενώ έχει γίνει αυτή η δουλειά είναι και λάθος, τέλος πάντων… μου ε;

ΜΚ: Ναι

ΚΑ: Λοιπόν εγώ σου είπα μόνο με ΜΑΞΙΜΟΥ να μιλάς γιατί αυτοί τα κανονίζουνε, δεν υπάρχει κάτι η τριάδα εκεί ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΒΟΡΙΔΗΣ.

ΜΚ: Ναι

ΚΑ: Και πρόεδρος δεν, κανένας άλλος

ΜΚ: Ναι

ΚΑ: Δηλαδή θεωρώ ούτε λίγο ο ΝΕΖΗΣ και μέχρι εκεί η μπο… και από το κόμμα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ούτε η Μαρία, ούτε ο ΣΜΥΡΛΗΣ μπορούνε να πατήσουνε πόδι.

ΜΚ: Ναι, ναι

ΚΑ: Κατάλαβες να πούνε ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει. Καλώς ή κακώς, τα’χουν αφήσει όλα στο ΒΟΡΙΔΗ.

ΜΚ: Ναι

ΚΑ: Κατάλαβες;

ΜΚ: Ναι

ΚΑ: Λοιπόν, οπότε για μένα κάνε ένα τηλέφωνο στον Μάκη και τη πώς την λένε; Οι πληρωμές είναι καλές να προχωρήσουμε δηλαδή νομίζω ότι θα βρεις…

ΜΚ: Τι να σου πω δεν ξέρω, τώρα αν θέλουνε για λόγους, επειδή δεν γίνανε.

