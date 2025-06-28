ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν μπορούν να μου προσάψουν τίποτα», λέει ο Γιώργος Ξυλούρης για το σκάνδαλο

Πολιτικό «σεισμό» έχει προκαλέσει η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει μεταβιβαστεί στη Βουλή, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο ονόματα πολιτικών προσώπων, όσο και διάλογοι – «φωτιά» κυβερνητικών και υπηρεσιακών στελεχών που κατεγράφησαν μέσα από νόμιμες παρακολουθήσεις.

Στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Γιώργος Ξυλούρης, πρόεδρος της ΚΣΟΣ και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές».

«Δεν μπορούν να προσάψουν τίποτα σε εμένα και την οικογένειά μου. Σε συνομιλίες έλεγα και θα λέω την αλήθεια και θα καταγγέλλω αυτούς που έστησαν μηχανές κατά των Κρητικών», υποστηρίζει, μιλώντας στον ALPHA.

Σε ερώτηση για τις κατηγορίες, απαντά ότι «δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν έχω δει επίσημα, ακούω και ενημερώνομαι τώρα και καιρούς, με το προσωνύμιο, εχθές ανέφεραν το όνομά μου επίσημα, υπάρχουν διάλογοι, αυτά που έχουν αναφέρει, ούτε για Μάκη, ούτε για κύριο Φλωρίδη, ούτε για συγκεκριμένα πράγματα, θυμάμαι να έχω πει εγώ. Τι έχουν βάλει μέσα στις συνομιλίες… δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα.

«Αν μεσολάβησα, ήταν για να λύσουμε τα προβλήματα των παραγωγών. Με μπερδέματα, καταμετρήσεις κι όλα αυτά είναι “άλλο καπέλο”, δεν αρνούμαι ότι έχω συνομιλήσει. Για την οικογένειά μου δεν υπάρχουν χωράφια εκτός Κρήτης, ελέγχομαι κάθε χρόνο από το 2020 και με επιτρόπους και με σκάνερ στο ζωικό κεφάλαιο. Δεν μπορούν να προσάψουν τίποτα σε εμένα, την οικογένειά μου και τους παραγωγούς. Μιλούσα με πολλούς υπαλλήλους, αν είναι προϊστάμενοι, διευθυντές ή θυρωροί δεν το γνωρίζω. Δεν ζήτησα ποτέ ούτε ΑΦΜ δικό μου να μου αποδεσμεύσουν, ούτε να με πληρώσουν ή κάτι παράνομο. Συναλλαγές τηλεφωνικές είχαμε, για να λύσουμε προβλήματα των παραγωγών», ισχυρίζεται ακόμη.

